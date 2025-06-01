Osmangazi'de Aksungur Spor Tesisi'nin Temeli Atıldı

(BURSA) - Osmangazi Belediyesi tarafından gençlerin ve bölge halkının kaliteli ve modern ortamlarda spor yapabilmesi amacıyla projelendirilen Aksungur Spor Tesisi'nin temeli düzenlenen törenle atıldı.

Osmangazi Belediyesi tarafından Aksungur Mahallesi'nde inşa edilecek Aksungur Spor Tesisi'nin ilk harcı döküldü. Toplam bin 534 metrekare alan üzerinde inşa edilecek tesiste, 41x19 ölçülerinde futbol sahası ve 25x12 metre boyutlarında iki adet açık spor sahası yer alacak. Sahaların etrafında ise açık oturma alanları bulunacak.

Belediye Başkanı Erkan Aydın'ın ev sahipliğinde düzenlenen temel atma törenine Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Emel Duman, Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, CHP Osmangazi İlçe Başkanı Raşit Gürbüz, meclis üyeleri, belediye başkan yardımcıları, muhtarlar, sivil toplum kuruluşları yöneticileri ve temsilcileri ile çok sayıda davetli katıldı.

Açılışta konuşan Aydın, şunları söyledi:

"Yeni açılışlar ve temel atmalar ile hizmetlerimize devam edeceğiz"

"Osmangazi'ye yeni bir spor tesisi kazandıracak olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Aksungur Mahallesi'nde yapacağımız hizmetlerimiz bir temel atma ile daha devam edecek. Köyün merkezinde belediye hizmet alanı bulunuyor. Orada köy kadınları için meyve toplama alanı ve OSMEK kurslarının yer alacağı bir hizmet binasını inşa edeceğiz. Göreve gelmemizin ardından geçen bir yılda 19 açılış ve sekiz temel atma gerçekleştirdik. Bu dokuzuncu temel atmamız. Zamanın çok hızlı geçtiğini bildiğimiz için hizmetlerimizi de hızlı bir şekilde hayata geçirmek için çalışıyoruz. Göreve başlamamızın üzerinden 14 ay geçti. Bu süre sanki 14 gün gibi geldi bize. Hızlı olmak ve daha çok çalışmak zorundayız. Kurban Bayramı'ndan sonra da Çukurca ve Kükürtlü mahallelerinde yapacağımız temel atmaların yanı sıra Yunuseli, Küplüpınar ve Küçükbalıklı Mahallesi'nde inşa ettiğimiz kreşlerin de açılışlarını gerçekleştireceğiz. Eylül ayında kreşlerimizin sayısı yediye ulaşacak. 500'e yakın çocuğumuza hizmet edeceğiz. Temelini attığımız Aksungur Spor Tesisi'nin hayırlı olmasını diliyorum."

Aydın, "Nilüfer Belediye Başkanımız Şadi Özdemir ve Aksungur Mahalle Muhtarımız Sinan Kaya'ya da kadirşinas sözleri için teşekkür ediyorum. Nilüfer, 25 yıldır Cumhuriyet Halk Partisi'nin yüz akı olan bir ilçe. Şadi Başkanımız da geldiği günden bu yana yaptığı ve yapacağı hizmetler ile çıtayı daha da yükseltecektir" dedi.

"Erkan Başkanımız kısa sürede önemli işler yaptı"

Aksungur Spor Tesisi'nin spor yapmak isteyen gençler ve vatandaşlar için önemli bir proje olduğunu belirten Özdemir de "Erkan Aydın Başkanımız göreve başlamasının ardından geçen kısa sürede birçok açılış ve temel atma yaptı. Osmangazi'ye ve Bursa'ya kattığı değerler için kendisini tebrik ediyorum. Aksungur Spor Tesisi, spor yapmak isteyen gençlerimiz ve vatandaşlarımız için önemli bir proje. Özelikle geleceğimizin teminatı çocuklarımızın ve gençlerimizin zamanlarını spor yaparak geçirmelerini çok önemli buluyorum. Erkan Başkanımızın yatırımlarını devam ettireceğini biliyorum. Kendisine de kentimize kattığı değerler için teşekkürlerimi sunuyorum" diye konuştu.

Aksungur Mahallesi Muhtarı Sinan Kaya ise "Sağlıklı nesiller yetiştirebilmek ve gençlerimizin zamanlarını spor yaparak geçirmeleri adına büyük önem taşıyan bu spor tesisinin temelini atmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bu spor tesisinin hayata geçirilmesinde büyük emek ortaya koyan ve bizlerin de her zaman yanında olan Osmangazi Belediye Başkanımız Erkan Aydın'a teşekkürlerimi sunuyorum. Erkan Başkanımız dürüstlüğü, samimiyeti, çalışkanlığı ve yaptığı hizmetler ile adını Bursa siyasetine adını altın harflerle yazdıracaktır" ifadelerini kullandı.