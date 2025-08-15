Bursa'nın Osmangazi ilçesinde bir alışveriş merkezinin (AVM) açık otoparkında çıkan yangında 8 araç zarar gördü.
İlçedeki bir alışveriş merkezinin açık otoparkında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Alevlerin park halindeki otomobillere de sıçraması üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında 7 aracın kullanılamaz hale geldiği, 1 aracın da hafif hasar aldığı belirlendi.
Son Dakika › Güncel › Osmangazi'de AVM Otoparkında Yangın - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?