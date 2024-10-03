Osmangazi’de cinayet: Yanlışlıkla vurdu - Son Dakika
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Osmangazi’de cinayet: Yanlışlıkla vurdu

Osmangazi’de husumet yüzünden meydana gelen kaza sonucu Hüseyin Uzun, Miraç Ç. tarafından vuruldu.

03.10.2024 13:47
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Bursa'nın Osmangazi ilçesinde işlenen cinayetin zanlısının, motosikletten husumetlisine ateş ederken yanındaki kişiyi vurarak ölümüne neden olduğu belirlendi.

Osmangazi ilçesi Altıparmak Caddesi'nde Hüseyin Uzun'un (23), Miraç Ç. (26) tarafından tabancayla vurularak öldürülmesine ilişkin soruşturma sürüyor.

Gözaltına alınan saldırgan Miraç Ç. ile Uzun'un yanında bulunan Mertcan B, Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği'ndeki işlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edildi.

Miraç Ç'nin ifadesinde, Mertcan B'ye ateş ederken Hüseyin Uzun'u vurduğunu itiraf ettiği belirtildi.

Mertcan B. ile aralarında borç meselesi yüzünden husumet olduğunu kaydeden Miraç Ç'nin, "Mertcan'ı takip etmek için evinin olduğu bölgeye gittim. Daha sonra Mertcan, benim de tanıdığım Hüseyin'le evden çıktı. Bir süre takip ettikten sonra ateş ettim ancak Mertcan'a ateş etmiştim, yanlışlıkla Hüseyin'i vurdum." dediği öğrenildi.

Miraç Ç. ile Mertcan B'nin savcılıktaki sorguları devam ediyor.

Olay

Kentin işlek bölgelerinden Altıparmak Caddesi'nde dün motosikletle bekleyen Miraç Ç, yol kenarında yürüyen Hüseyin Uzun ve Mertcan B'ye doğru tabancayla tek el ateş ettikten sonra kaçmıştı.

İşlediği suç nedeniyle girdiği cezaevinden 10 gün önce izinli çıktığı öğrenilen Uzun, boynundan ağır yaralanmış, kaldırıldığı Çekirge Devlet Hastanesi'ndeki müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.

Saldırıyla ilgili çalışma başlatan Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Miraç Ç. ile Mertcan B'yi gözaltına almıştı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Osmangazi’de cinayet: Yanlışlıkla vurdu - Son Dakika

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