Osmangazi'de Dünya Temizlik Günü Etkinliği Düzenlendi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Osmangazi'de Dünya Temizlik Günü Etkinliği Düzenlendi

Osmangazi\'de Dünya Temizlik Günü Etkinliği Düzenlendi

Osmangazi Belediyesi ve Osmangazi Kent Konseyi, 'Lest Do It Türkiye' ile birlikte Dünya Temizlik Günü çerçevesinde bir çöp toplama etkinliği düzenleyerek çevre bilincine dikkat çekti. 50 gönüllü, Gökdere çevresinde yapılan etkinlikte 2 kamyon çöp topladı.

22.09.2024 17:14  Güncelleme: 17:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(BURSA)- Osmangazi Belediyesi ve Osmangazi Kent konseyi daha temiz bir dünya için temiz bir çevre için çevre hareketlerinden biri olan 'Lest Do It Türkiye' ile farkındalık yaratmak için çöp toplama etkinliği düzenledi.

Osmangazi Belediyesi, Dünya Temizlik Günü çerçevesinde tüm dünyada 'Lest Do It Türkiye' tarafından eş zamanlı gerçekleştirilen farkındalık amaçlı temizlik etkinliğine katıldı. Her yıl eylül ayının üçüncü cumartesi günü kutlanan Dünya Temizlik Günü'nde insanlarda temiz çevre bilincinin oluşması ve daha temiz bir dünya için düzenlenen etkinliğe Belediye, Osmangazi Kent Konseyi, TEMA İlçe Temsilciliği, Lest Do It, Bursa gönüllüleri ve doğa severler oluşan 50 gönüllü katıldı.

Doğaseverlerin daha temiz bir çevre oluşturmak için katıldığı çöp toplama etkinliği Gökdere'nin Temenyeri Parkı ve Maksem arasındaki 1 kilometrelik alanda gerçekleşti. Gönüllüler Uludağ'dan gelen sularla Bursa ovasını besleyen Gökdere'nin 1 kilometrelik çevresinde 2 kamyon çöp toplayarak herkesi temiz bir çevre için bilinçli olmaya devam etti.

Daha temiz bir çevre için böyle güzel bir etkinlik için biri araya geldiklerini ifade eden Kent Konseyi Genel Sekreteri Neslihan Binbaş, "Bugün Gökdere çevresinde çöp toplama etkinliği için bir araya geldik. Dünya Temizlik Günü Etkinliği, kapsamında yaşadığımız yeri temizlemek üzere ve yaşadığımız ev, mahalle, sokak ve çevremizin temiz olması için bir farkındalık günüyle ilgili etkinlikteyiz. Bugün paydaş olduğumuz Osmangazi Belediyesi, TEMA ve Lest Do It'a teşekkür ediyoruz" dedi.

TEMA İlçe Temsilcisi İbrahim Yıldırım, "Gökdere çöp toplama etkinliği yaptık, çok verimli bir etkinlik oldu. Böyle bir etkinlikte bize yardımcı olduğu için Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın'a ve tüm çevreci kuruluşlara teşekkür ederim" şeklinde konuştu. Lest Do It Bursa Gönüllüsü Hakan Yakut, "Bugün tüm gönüllü arkadaşlarımızla birlikte doğamızı temizlemek adına bir araya geldik. Bize bu etkinlikte destek olan başta Osmangazi Belediyesi ve tüm paydaşlara teşekkür ederim" diye konuştu.

Kaynak: ANKA

Osmangazi Belediyesi, Yerel Haberler, Sivil Toplum, Kent Konseyi, Osmangazi, Türkiye, Güncel, Yaşam, Dünya, Çevre, Doğa, Son Dakika

Son Dakika Güncel Osmangazi'de Dünya Temizlik Günü Etkinliği Düzenlendi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

16:29 Yer İstanbul’un göbeği İşte depremlerde on binlerce canımızı yitirmenin nedeni Yer İstanbul'un göbeği! İşte depremlerde on binlerce canımızı yitirmenin nedeni
16:16 “Trafik kazası“ yalanıyla polisi atlatmaya çalıştılar Kapalıçarşı’da filmlere konu olacak hırsızlık "Trafik kazası" yalanıyla polisi atlatmaya çalıştılar! Kapalıçarşı'da filmlere konu olacak hırsızlık
15:07 İsrail destekçisi ülkede utanç manzarası Filistin bayrağı taşıyan çocuğu böyle gözaltına alındılar İsrail destekçisi ülkede utanç manzarası! Filistin bayrağı taşıyan çocuğu böyle gözaltına alındılar
12:21 Nevzat Bahtiyar’ın itirafları bakanlığı harekete geçirdi 3 kişilik özel ekip soluğu Diyarbakır’da aldı Nevzat Bahtiyar'ın itirafları bakanlığı harekete geçirdi! 3 kişilik özel ekip soluğu Diyarbakır'da aldı
15:37 Adı Fener ile anılıyordu Kerem Aktürkoğlu, derbi öncesi tarafını belli etti Adı Fener ile anılıyordu! Kerem Aktürkoğlu, derbi öncesi tarafını belli etti
15:33 Bu bölgeye dikkat Meteoroloji uzmanı grafik paylaşıp uyardı: Ciddi taşkınlar olabilir Bu bölgeye dikkat! Meteoroloji uzmanı grafik paylaşıp uyardı: Ciddi taşkınlar olabilir
15:28 Fıtık için gittiği doktorda hayatının şokunu yaşadı Doğuştan böyleymiş Fıtık için gittiği doktorda hayatının şokunu yaşadı! Doğuştan böyleymiş
15:05 Büyük saldırı her an başlayabilir Büyük saldırı her an başlayabilir
15:03 BM 79. Genel Kurulu’na katılacak First Lady’nin şıklığı çok konuşuldu BM 79. Genel Kurulu'na katılacak First Lady'nin şıklığı çok konuşuldu
14:53 Haberler.com ekibi, Park Of İstanbul’u ziyaret etti Haberler.com ekibi, Park Of İstanbul'u ziyaret etti
14:48 İstanbul Havalimanı, yine Avrupa’nın zirvesinde İstanbul Havalimanı, yine Avrupa'nın zirvesinde
14:46 Galatasaray’da 2 yıldız derbide yok Galatasaray'da 2 yıldız derbide yok
14:04 Alkol ve sigara ruh ve beden dengesini nasıl etkiliyor Yasemin Akpınar anlattı Alkol ve sigara ruh ve beden dengesini nasıl etkiliyor? Yasemin Akpınar anlattı
13:52 Hamza Dağ’dan elektrik faciası çıkışı: Başkan olsaydım vicdani sorumluluğu üstüme alırdım Hamza Dağ'dan elektrik faciası çıkışı: Başkan olsaydım vicdani sorumluluğu üstüme alırdım!
13:44 Ehliyet sahiplerine önemli uyarı Ehliyet sahiplerine önemli uyarı!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.09.2024 17:37:08. #1.11#
SON DAKİKA: Osmangazi'de Dünya Temizlik Günü Etkinliği Düzenlendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement