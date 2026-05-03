Osmangazi'de İstihdam Buluşmaları Devam Ediyor

(BURSA) - Osmangazi Belediyesi, her hafta düzenli olarak gerçekleştirdiği istihdam buluşmalarıyla iş arayan vatandaşları iş sahibi yapmaya devam ediyor.

Osmangazi Belediyesi'nin, Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) ve İŞKUR iş birliğiyle her hafta düzenli olarak gerçekleştirdiği istihdam buluşmaları, Bursa Ticaret ve Sanayi Odası'nın Altıparmak'taki hizmet binasında yapıldı. Son olarak Nevpa Otomotiv Firması'nın; kataforez askı, montaj, gaz altı kaynak, plastik enjeksiyon, abkant, alüminyum ve lazer operatörü ihtiyacı doğrultusunda gerçekleştirilen buluşmaya iş arayan vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. İşveren temsilcileri ile iş arayanların birebir görüşme yaptığı buluşmada 35 kişi iş sahibi olurken, katılımcılar görüşmelerden memnun şekilde ayrıldı.

"İstihdam buluşmaları sayesinde iş sahibi oluyoruz"

Bu buluşmaları düzenlediği için Osmangazi Belediyesi'ne teşekkür ederek sözlerine başlayan vatandaşlar, "Osmangazi Belediyesi'nin düzenlemiş olduğu istihdam buluşmalarına katılmak için geldik. Burada işverenlerle bir araya gelerek görüşmeler gerçekleştirdik. Görüşmeler olumlu geçerse aradığımız işe kavuşmuş olacağız. Artık kapı kapı gezerek iş aramıyor bu merkeze gelerek işverenlerle görüşmeler yaparak iş sahibi oluyoruz" diye konuştu.

"İş arayanlar burada bir haftada iş sahibi oluyor"

Her hafta bir istihdam buluşması gerçekleştirdiklerini belirten Osmangazi Belediyesi İş ve Meslek Danışması Sadullah Ergen, "Düzenli olarak her hafta gerçekleştirdiğimiz istihdam buluşmalarının bir yenisini bu hafta Nevpa Otomotiv Firması'nın kataforez askı, montaj, gaz altı kaynak, plastik enjeksiyon, abkant, alüminyum ve lazer operatörü ihtiyacı doğrultusunda gerçekleştirdik. İş arayanlar merkezimize başvurarak burada işveren temsilcileriyle görüşmeler gerçekleştirdi. Bu görüşmeler çerçevesinde 35 kişi iş sahibi oldu. Vatandaşların normal şartlarda aylar süren iş bulma süreçleri burada bir haftada sonuçlanarak iş başı yapıyorlar. Önümüzdeki haftada bir başka firmanın istihdam buluşması gerçekleşecek" ifadelerini kullandı.

İstihdam buluşmaları, hem iş arayan vatandaşlar hem de nitelikli eleman arayan firmalar için önemli bir köprü olmaya devam ediyor.