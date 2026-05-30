Osmangazi'de Kurban Pazarları İlaçlanarak Dezenfekte Edildi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Osmangazi'de Kurban Pazarları İlaçlanarak Dezenfekte Edildi

30.05.2026 13:41  Güncelleme: 15:03
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bursa Osmangazi Belediyesi, Kurban Bayramı sonrası kurban pazar alanlarını ilaçlayıp dezenfekte ederek günlük kullanıma hazır hale getirdi. 14 iş makinesi, 15 kamyon ve 61 personelle yürütülen temizlik çalışmalarında hayvan atıkları bertaraf edildi.

(BURSA) - Bursa'da vatandaşların kurbanlık alışverişlerini rahat bir şekilde yapabilmesi için 3 kurban pazar alanını hizmete sunan Osmangazi Belediyesi, pazarların sona ermesinin ardından satış alanlarını ilaçlayıp dezenfekte ederek, temizleme çalışmalarıyla günlük kullanıma uygun hale getirdi.

Osmangazi Belediyesi tarafından Kurban Bayramı öncesinde Veysel Karani, Geçit ve Alacahırka'da kurban pazar alanları kuruldu. Bursalı vatandaşlar, bayramın üçüncü gününe kadar bu alanlarda kurbanlık alışverişlerini  gerçekleştirdi. Kurban pazarının sona ermesinin ardından Osmangazi Belediyesi Fen İşleri, Temizlik İşleri ve Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından kapsamlı temizlik çalışması başlatıldı.

Veysel Karani, Geçit ve Alacahırka kurban pazar alanlarında yürütülen çalışmalarda toplam 14 iş makinesi, 15 kamyon ve 61 personel görev aldı. İş makineleriyle alanlardaki kaba atıklar kaldırılırken, temizlik ekipleri pazar alanlarını süpürerek temiz hale getirdi. Daha sonra temizlenen alanlar, tazyikli ve köpüklü suyla yıkanıp ilaçlanarak hijyenik hale getirildi. Ayrıca pazar alanlarında biriken hayvan atıkları, belirlenen noktalarda açılan çukurlara dökülüp ilaçlandıktan sonra üzerleri kapatılarak bertaraf edildi.

GÜBRELİK ALANLARDA DÜZENLİ KONTROL VE İLAÇLAMA

Osmangazi Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından ilçe genelindeki kurban satış ve kesim alanlarında, vatandaşların sağlığını korumak ve hijyen koşullarını sağlamak amacıyla ilaçlama ve dezenfeksiyon çalışmaları gerçekleştirildi. Kurban satış ve kesim noktalarında uçkun ve haşerelere karşı gerekli mücadele çalışmaları yapılarak, atıkların kontrollü şekilde bertaraf edilmesi sağlandı. Ayrıca gübrelik alanlarda düzenli kontrol ve ilaçlama uygulamaları gerçekleştirildi.

Artan hava sıcaklığı nedeniyle karasinek ve benzeri zararlılarla mücadele kapsamında ULV yöntemiyle ilaçlama çalışmaları ise sürdürülüyor.

Kaynak: ANKA

Osmangazi Belediyesi, Yerel Haberler, Kurban Bayramı, Osmangazi, 3. Sayfa, Kurban, Güncel, Bursa, Çevre, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Osmangazi'de Kurban Pazarları İlaçlanarak Dezenfekte Edildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Teknik direktörlük yapan eski futbolcu, 11 dekarlık arazide organik vişne üretiyor Teknik direktörlük yapan eski futbolcu, 11 dekarlık arazide organik vişne üretiyor
Rusya, Ermenistan’dan gelen milyonlarca şişe maden suyunun satışını yasakladı Rusya, Ermenistan'dan gelen milyonlarca şişe maden suyunun satışını yasakladı
Türkiye’de ilk kez üretildi, denizlerin derinliklerine bırakılacak Türkiye'de ilk kez üretildi, denizlerin derinliklerine bırakılacak
Sel Hatay’ı adeta yuttu Sel Hatay'ı adeta yuttu
Tatilcilerin dönüş yolculuğu başladı, İstanbul yönünde trafik durma noktasına geldi Tatilcilerin dönüş yolculuğu başladı, İstanbul yönünde trafik durma noktasına geldi
Tedesco imzayı attı İşte yeni takımı Tedesco imzayı attı! İşte yeni takımı

14:27
Kılıçdaroğlu: Gafilleri koynumda beslediğim için, FETÖ ajanlarını fark edemediğim için beni affedin
Kılıçdaroğlu: Gafilleri koynumda beslediğim için, FETÖ ajanlarını fark edemediğim için beni affedin
14:21
Özgür Özel Güvenpark’ta halka sesleniyor: Bugün iktidar yürüyüşü başlatmanın günüdür
Özgür Özel Güvenpark'ta halka sesleniyor: Bugün iktidar yürüyüşü başlatmanın günüdür
14:11
Mansur Yavaş’ın zor anları Atılan slogan nedeniyle konuşamadı
Mansur Yavaş'ın zor anları! Atılan slogan nedeniyle konuşamadı
14:09
Kılıçdaroğlu, Genel Merkez önünde esti gürledi: Hesap soracağım hesap
Kılıçdaroğlu, Genel Merkez önünde esti gürledi: Hesap soracağım hesap
13:55
Bir ilimiz bu olayla çalkalanıyor Çocuk parkında uygunsuz görüntüler
Bir ilimiz bu olayla çalkalanıyor! Çocuk parkında uygunsuz görüntüler
13:29
Kılıçdaroğlu 2,5 yıl sonra makam odasında İlk fotoğraf geldi
Kılıçdaroğlu 2,5 yıl sonra makam odasında! İlk fotoğraf geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.05.2026 15:03:32. #.0.5#
SON DAKİKA: Osmangazi'de Kurban Pazarları İlaçlanarak Dezenfekte Edildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.