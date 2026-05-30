Osmangazi'de Kurban Pazarları İlaçlanarak Dezenfekte Edildi

(BURSA) - Bursa'da vatandaşların kurbanlık alışverişlerini rahat bir şekilde yapabilmesi için 3 kurban pazar alanını hizmete sunan Osmangazi Belediyesi, pazarların sona ermesinin ardından satış alanlarını ilaçlayıp dezenfekte ederek, temizleme çalışmalarıyla günlük kullanıma uygun hale getirdi.

Osmangazi Belediyesi tarafından Kurban Bayramı öncesinde Veysel Karani, Geçit ve Alacahırka'da kurban pazar alanları kuruldu. Bursalı vatandaşlar, bayramın üçüncü gününe kadar bu alanlarda kurbanlık alışverişlerini gerçekleştirdi. Kurban pazarının sona ermesinin ardından Osmangazi Belediyesi Fen İşleri, Temizlik İşleri ve Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından kapsamlı temizlik çalışması başlatıldı.

Veysel Karani, Geçit ve Alacahırka kurban pazar alanlarında yürütülen çalışmalarda toplam 14 iş makinesi, 15 kamyon ve 61 personel görev aldı. İş makineleriyle alanlardaki kaba atıklar kaldırılırken, temizlik ekipleri pazar alanlarını süpürerek temiz hale getirdi. Daha sonra temizlenen alanlar, tazyikli ve köpüklü suyla yıkanıp ilaçlanarak hijyenik hale getirildi. Ayrıca pazar alanlarında biriken hayvan atıkları, belirlenen noktalarda açılan çukurlara dökülüp ilaçlandıktan sonra üzerleri kapatılarak bertaraf edildi.

GÜBRELİK ALANLARDA DÜZENLİ KONTROL VE İLAÇLAMA

Osmangazi Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından ilçe genelindeki kurban satış ve kesim alanlarında, vatandaşların sağlığını korumak ve hijyen koşullarını sağlamak amacıyla ilaçlama ve dezenfeksiyon çalışmaları gerçekleştirildi. Kurban satış ve kesim noktalarında uçkun ve haşerelere karşı gerekli mücadele çalışmaları yapılarak, atıkların kontrollü şekilde bertaraf edilmesi sağlandı. Ayrıca gübrelik alanlarda düzenli kontrol ve ilaçlama uygulamaları gerçekleştirildi.

Artan hava sıcaklığı nedeniyle karasinek ve benzeri zararlılarla mücadele kapsamında ULV yöntemiyle ilaçlama çalışmaları ise sürdürülüyor.