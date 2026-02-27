Osmangazi Belediye Başkanı Aydın, Ramazan Sokağı'nda Vatandaşlarla Buluştu

(BURSA)- Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, meydanda kurulan 'Ramazan Sokağı'nda vatandaşlarla bir araya geldi. Sokağa ilginin yoğun olduğunu dile getiren Aydın, "Amacımız, ramazan ayını en güzel şekilde idrak ederek bayrama hep birlikte sağlık ve huzur içinde ulaşmak" dedi.

Osmangazi Belediyesi'nin Osmangazi Meydanı'nda kurduğu Ramazan Sokağı, her akşam düzenlenen etkinliklerle vatandaşlardan yoğun ilgi görüyor. Etkinlikler kapsamında, çocuklar için Karagöz-Hacivat gölge oyunları, kukla gösterileri ve sahne performansları düzenleniyor. Aileler ise meydanda kurulan oturma alanlarında ramazanın manevi atmosferini birlikte deneyimleme şansı buluyor. Başkan Erkan Aydın da Osmangazi Meydanı'nı ziyaret ederek vatandaşlarla bir araya geldi. Esnafı gezerek, hayırlı işler dileğinde bulunan Aydın'a "Aşk Bazıları İçin Memleketin Takımıdır" yazılı Bursaspor tablosu hediye edildi.

"Amacımız, ramazan ayını en güzel şekilde idrak etmek"

Osmangazi ve Üftade Meydanı'ndaki Ramazan Sokağı'na ilginin yoğun olduğunu dile getiren Başkan Aydın şöyle konuştu:

"Ramazan Sokağımızda 60 esnafımız yer alıyor. Her akşam konserler, Karagöz-Hacivat gösterileri ve orta oyunları gibi çeşitli etkinlikler düzenliyoruz. Ayrıca Üftade Meydanı'nda da bir diğer Ramazan Sokağımız bulunuyor. Bursalı ve Osmangazili hemşehrilerimiz yoğun ilgi gösteriyor. Hava biraz soğuk olmasına rağmen katılım ve alaka oldukça güzel. Ramazan ayının tadını, bereketini ve huzurunu hep birlikte yaşıyoruz. Gündüz oruç tutarak nefsimize hakim oluyor, akşamları ise etkinliklerde bir araya gelerek birlik ve beraberliğimizi pekiştiriyoruz. Bunun yanı sıra bazı mahallelerimizde de orta oyunları sahneliyoruz. Amacımız, ramazan ayını en güzel şekilde idrak ederek bayrama hep birlikte sağlık ve huzur içinde ulaşmak."