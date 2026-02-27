Osmangazi Belediye Başkanı Aydın, Ramazan Sokağı'nda Vatandaşlarla Buluştu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Osmangazi Belediye Başkanı Aydın, Ramazan Sokağı'nda Vatandaşlarla Buluştu

27.02.2026 14:04  Güncelleme: 15:08
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, Ramazan Sokağı'nda vatandaşlarla bir araya geldi. Etkinlikler kapsamında çocuklar için gölge oyunları ve sahne performansları düzenleniyor. Başkan Aydın, ramazan ayının en güzel şekilde idrak edilmesi gerektiğini vurguladı.

(BURSA)- Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, meydanda kurulan 'Ramazan Sokağı'nda vatandaşlarla bir araya geldi. Sokağa ilginin yoğun olduğunu dile getiren Aydın, "Amacımız, ramazan ayını en güzel şekilde idrak ederek bayrama hep birlikte sağlık ve huzur içinde ulaşmak" dedi.

Osmangazi Belediyesi'nin Osmangazi Meydanı'nda kurduğu Ramazan Sokağı, her akşam düzenlenen etkinliklerle vatandaşlardan yoğun ilgi görüyor.  Etkinlikler kapsamında, çocuklar için Karagöz-Hacivat gölge oyunları, kukla gösterileri ve sahne performansları düzenleniyor. Aileler ise meydanda kurulan oturma alanlarında ramazanın manevi atmosferini birlikte deneyimleme şansı buluyor. Başkan Erkan Aydın da Osmangazi Meydanı'nı ziyaret ederek vatandaşlarla bir araya geldi. Esnafı gezerek, hayırlı işler dileğinde bulunan Aydın'a "Aşk Bazıları İçin Memleketin Takımıdır" yazılı Bursaspor tablosu hediye edildi.

"Amacımız, ramazan ayını en güzel şekilde idrak etmek"

Osmangazi ve Üftade Meydanı'ndaki Ramazan Sokağı'na ilginin yoğun olduğunu dile getiren Başkan Aydın şöyle konuştu:

"Ramazan Sokağımızda 60 esnafımız yer alıyor. Her akşam konserler, Karagöz-Hacivat gösterileri ve orta oyunları gibi çeşitli etkinlikler düzenliyoruz. Ayrıca Üftade Meydanı'nda da bir diğer Ramazan Sokağımız bulunuyor. Bursalı ve Osmangazili hemşehrilerimiz yoğun ilgi gösteriyor. Hava biraz soğuk olmasına rağmen katılım ve alaka oldukça güzel. Ramazan ayının tadını, bereketini ve huzurunu hep birlikte yaşıyoruz. Gündüz oruç tutarak nefsimize hakim oluyor, akşamları ise etkinliklerde bir araya gelerek birlik ve beraberliğimizi pekiştiriyoruz. Bunun yanı sıra bazı mahallelerimizde de orta oyunları sahneliyoruz. Amacımız, ramazan ayını en güzel şekilde idrak ederek bayrama hep birlikte sağlık ve huzur içinde ulaşmak."

Kaynak: ANKA

Yerel Haberler, Kültür Sanat, Erkan Aydın, Osmangazi, Güncel, Aydın, Son Dakika

Son Dakika Güncel Osmangazi Belediye Başkanı Aydın, Ramazan Sokağı'nda Vatandaşlarla Buluştu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Miçotakis’in ’Türkiye sınırı’ hamlesi Yunanistan’ı karıştırdı Miçotakis'in 'Türkiye sınırı' hamlesi Yunanistan'ı karıştırdı
Karaköy’de vapur tekneye çarptı, denize düşen kişi halatla kurtarıldı Karaköy'de vapur tekneye çarptı, denize düşen kişi halatla kurtarıldı
Instagram’da intiharla ilgili tekrarlı aramalar yapan gençlerin ebeveynlerine uyarı gönderilecek Instagram'da intiharla ilgili tekrarlı aramalar yapan gençlerin ebeveynlerine uyarı gönderilecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan, KKTC Başbakanı Üstel’i kabul etti Cumhurbaşkanı Erdoğan, KKTC Başbakanı Üstel'i kabul etti
Şehir merkezinde kayak yaptı Şehir merkezinde kayak yaptı
16 yaşındaki çocuk akranına yapmadığını bırakmadı O anlar kameralarda 16 yaşındaki çocuk akranına yapmadığını bırakmadı! O anlar kameralarda

15:55
ABD’nin İsrail Büyükelçisi: Ülkeyi bugün terk edin
ABD'nin İsrail Büyükelçisi: Ülkeyi bugün terk edin
15:52
İşte 14 aylık İkra bebeği hastanelik edenlere istenen ceza Skuter silah sayıldı
İşte 14 aylık İkra bebeği hastanelik edenlere istenen ceza! Skuter silah sayıldı
14:36
Yol bitti, göl başladı Konya’dan Antalya’ya sörf yaptı
Yol bitti, göl başladı! Konya'dan Antalya'ya sörf yaptı
14:17
Galatasaray’ın Şampiyonlar Ligi son 16 turundaki rakibi belli oldu
Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi son 16 turundaki rakibi belli oldu
13:55
Dünyayı tedirgin eden savaşa bir ülke daha dahil olabilir
Dünyayı tedirgin eden savaşa bir ülke daha dahil olabilir
13:53
İkisi de 13 yaşındaydı Ölüm anları anbean kamerada
İkisi de 13 yaşındaydı! Ölüm anları anbean kamerada
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.02.2026 16:17:16. #.0.5#
SON DAKİKA: Osmangazi Belediye Başkanı Aydın, Ramazan Sokağı'nda Vatandaşlarla Buluştu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.