Osmangazi'de Trafik Güvenliği İçin Hız Kesici Kasis ve Şerit Çalışmaları

Güncel

(BURSA)- Osmangazi Belediyesi, trafik güvenliğini artırmak amacıyla ilçe genelindeki okul önlerinde ve muhtelif caddelerde hız kesici kasis ve şerit çalışması gerçekleştirdi.

Osmangazi Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü'ne bağlı yol yapım ve onarım birimi ekipleri, ilçedeki yollarda can ve mal güvenliğini artırmak amacıyla okul önlerinde ve muhtelif cadde ile sokaklarda hız kesici kasis ve şerit çalışması yaptı. Ekipler ayrıca ağır tonajlı araçlar ve iş makineleri nedeniyle hasar gören veya kullanım ömrünü tamamlayan kasisleri de yeniledi. Yapılan çalışmalar ile trafik akışının daha güvenli ve kontrollü hale gelmesi sağlandı.