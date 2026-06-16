Tübitak 4006-C Bilim Fuarı Festivali, Osmangazi Meydanı'nda Gerçekleştirildi

(BURSA) - Osmangazi Belediyesi'nin katkılarıyla Bursa İl Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğiyle düzenlenen TÜBİTAK 4006-C Bilim Fuarı Festivali, Osmangazi Meydanı'nda gerçekleştirildi. Festivalde, öğrencilerin hazırladığı projeler yoğun ilgi gördü.

Osmangazi Belediyesi, Bursa İl Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğiyle TÜBİTAK 4006-C Bilim Fuarı Festivali'ne ev sahipliği yaptı. Osmangazi Meydanı'nda gerçekleşen festivale Belediye Başkan Vekili Şirin Alçı Hakverdi, Belediye Başkan Yardımcısı Mutlu Esendemir, Bursa İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Mustafa Kahya, Osmangazi İlçe Milli Eğitim Müdürü Metin Sezer, okul temsilcileri, öğretmenler ve öğrenciler ile birlikte çok sayıda vatandaş katıldı.

Öğrencilerden oluşan bando takımı ve mehteran gösterileriyle renklenen festivalin açılış töreninde, çeşitli enstrümanlarla mini bir dinleti sunuldu.

Törende konuşan Esendemir, böylesine kıymetli bir fuar için eğitimcilere ve emeği geçen herkese teşekkürlerini iletti. Fuara ev sahipliği yapmaktan dolayı onur duyduklarını ifade eden Esendemir sözlerine, şöyle devam etti:

"GELECEĞE YAPILAN EN DEĞERLİ YATIRIM"

"Bilim ve teknoloji çağında güçlü toplumların temelinde, sorgulayan, araştıran, üreten ve çözüm geliştiren bireyler yer almakta. Geleceğimizi şekillendirecek olan gençlerimizin bilimsel düşünceyi benimsemeleri, merak duygularını canlı tutmaları ve araştırma kültürüyle yetişmeleri, hepimiz için büyük önem taşımaktadır. Osmangazi Belediyesi olarak eğitimi, bilimi ve gençlerimizi desteklemeyi sadece bir görev değil, aynı zamanda geleceğe yapılan en değerli yatırım olarak görüyoruz. Bu anlayışla ilçedeki eğitim kurumlarımızla, öğretmenlerimizle ve öğrencilerimizle iş birliği çerçevesinde birçok projeye destek veriyor, gençlerimizin potansiyellerini ortaya koyabilecekleri ortamlar oluşturmaya gayret ediyoruz. Bugün gerçekleştirdiğimiz fuarda bu önemli anlayışın bir parçası. Okullarımızın bir araya gelmesi, öğrencilerimizin projelerini daha geniş kitlelere paylaşması, farklı disiplinden arkadaşlarıyla tanışması ve bilimsel bilgi alışverişinde bulunması bizim için de çok kıymetli."

TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı Festivali'nde sergilenen her projenin bir fikrin emeğe, bir merakın araştırmaya, bir hayalin de somut bir ürüne dönüşmüş hali olduğunu dile getiren Kahya ise şunları söyledi:

"ÇALIŞMALAR BURSA'MIZIN EĞİTİMDEKİ DİNAMİZMİNİ ORTAYA KOYMAKTADIR"

"Öğrencilerimizin ve öğretmenlerimizin bilgi, deneyim ve birikimlerini paylaşabildikleri tüm alanlar, bilimsel düşünce kültürünün yaygınlaşmasına önemli katkılar sunmaktadır. Farklı okullardan gelen katılımcılar arasında kurulan etkileşim, öğrenmeyi zenginleştirmekte ve ortak başarı anlayışını güçlendirmektedir. İnanıyoruz ki, bilimin gerçek gücü bilgiyi üretmek kadar onu paylaşabilmekte, ortak aklı harekete geçirerek yeni ufuklar açabilmektedir. Bu çalışmaların her biri Bursa'mızın eğitimdeki dinamizmini ve gençlerimizin potansiyellerini ortaya koymaktadır. Burada gördüğümüz projeler yalnızca bugünün ürünleri değil, geleceğin bilim insanlarına, mühendislerine, girişimcilerine ve araştırmacılarına uzanan yolun da önemli adımlarındandır."

FESTİVALE YOĞUN İLGİ

Konuşmaların ardından Esendemir ve protokol üyeleri, açılış kurdelesini keserek Osmangazi Meydanı'ndaki stantları gezdi. Burada gerçekleştirilen projelere ilişkin öğrencilerden bilgi alan Esendemir ve protokol üyeleri, çalışmaları inceleyerek öğrencilere başarılar diledi. Festivalde, öğrencilerin yıl boyunca emek vererek hazırladığı çalışmalar, daha geniş kitleler tarafından incelenme fırsatı buldu. Birbirinden farklı projeleriyle festivale katkıda bulunan öğrenciler projelerini detaylarıyla aktararak, hedeflerini ve amaçlarını paylaştı. Öğrencilerin bilimsel düşünme, araştırma, sorgulama ve problem çözme becerilerini geliştirmeyi hedefleyen festivalde projelere vatandaşlar büyük ilgi gösterdi.