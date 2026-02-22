"Osmangazi Ramazan Sokağı" Etkinlikleri Yoğun İlgiye Sahne Oluyor

(BURSA) - Osmangazi Belediyesi tarafından hayata geçirilen "Osmangazi Ramazan Sokağı" etkinlikleri yoğun ilgiye sahne oluyor. Etkinliklerde ramazanın manevi atmosferi ve dayanışma ruhu vatandaşlarla buluşuyor.

"Osmangazi Ramazan Sokağı" etkinlikleri yoğun ilgiyle devam ediyor. Kurulan stantlar, geleneksel lezzetler, sahne gösterileri ve ailelere yönelik Osmangazi ve Üftade Meydanı'nda düzenlenen etkinliklerde alanlar gün boyu canlılığını korurken birlik, beraberlik ve dayanışma duygusu da pekiştiriliyor."

Ramazan ayının üçüncü gününde Osmangazi Meydanı'nda sahnelenen Hacivat ile Karagöz gösterisi, çocuklar ve ailelerinden yoğun ilgi gördü. Alanı dolduran yüzlerce çocuk, oyunu kahkahalar eşliğinde izleyerek keyifli anlar yaşadı. Ayrıca meydanda ateş gösterisi de yapıldı. Üftade Meydanı'nda ise tasavvuf musikisi dinletisi gerçekleştirildi.

Etkinliklere katılan vatandaşlar, "Ramazan sokaklarında her yaştan insana hitap eden etkinlikler var. Kurulan stant alanlarından alışveriş yapma imkanı buluyoruz, çocuklarımız ise oyun alanlarında keyifli vakit geçiriyor. Akşamları düzenlenen etkinlikleri ilgiyle izleyerek dolu dolu bir Ramazan ayı geçiriyoruz. Osmangazi'de Ramazan bir başka güzel geçiyor. Bizlere bu imkanları sunan Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın'a teşekkür ederiz" diye konuştu.