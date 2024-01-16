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Osmaniye'de 163 şüpheli gözaltına alındı, 13'ü tutuklandı - Son Dakika
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Osmaniye'de 163 şüpheli gözaltına alındı, 13'ü tutuklandı

Osmaniye'de yapılan asayiş uygulamalarında çeşitli suçlardan aranan 163 şüpheli yakalandı. Gözaltına alınan şüphelilerden 13'ü tutuklandı. Uygulamalar sonucunda 10 tabanca, 1 av tüfeği, 141,58 gram uyuşturucu, 2 çalıntı motosiklet ve 2 çalıntı bisiklet ele geçirildi.

Osmaniye\'de 163 şüpheli gözaltına alındı, 13\'ü tutuklandı
16.01.2024 - 11:51,
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Osmaniye'de çeşitli suçlara karıştıkları iddiasıyla asayiş uygulamalarında gözaltına alınan 163 şüpheliden 13'ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, 8-14 Ocak'ta yapılan asayiş uygulamalarında çeşitli suçlardan aranan 163 şüpheli yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 13'ü tutuklandı.

Uygulamalarda, ruhsatsız 10 tabanca, 1 av tüfeği, 141,58 gram uyuşturucu ile çalıntı 2 motosiklet ve 2 bisiklet ele geçirildi.

Kaynak: AA
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