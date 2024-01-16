Osmaniye'de çeşitli suçlara karıştıkları iddiasıyla asayiş uygulamalarında gözaltına alınan 163 şüpheliden 13'ü tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, 8-14 Ocak'ta yapılan asayiş uygulamalarında çeşitli suçlardan aranan 163 şüpheli yakalandı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 13'ü tutuklandı.
Uygulamalarda, ruhsatsız 10 tabanca, 1 av tüfeği, 141,58 gram uyuşturucu ile çalıntı 2 motosiklet ve 2 bisiklet ele geçirildi.
Osmaniye, Tutuklama, Adliye, Uyuşturucu, Gözaltı, Suç, 3.Sayfa, Politika, Güncel, Son Dakika
Son Dakika › Güncel › Osmaniye'de 163 şüpheli gözaltına alındı, 13'ü tutuklandı - Son Dakika