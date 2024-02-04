 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Osmaniye'de 17 yaşındaki kızı alıkoydukları iddiasıyla 3 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Osmaniye'de 17 yaşındaki kızı alıkoydukları iddiasıyla 3 şüpheli tutuklandı

Osmaniye\'de 17 yaşındaki kızı alıkoydukları iddiasıyla 3 şüpheli tutuklandı

Osmaniye'de ailesinin kayıp ihbarı yaptığı 17 yaşındaki E.G'nin bulunması için çalışma başlatan polis ekipleri, genç kızın sosyal medyada tanıştığı M.A'nın evinde olduğunu tespit etti. Operasyon düzenleyen ekipler, E.G'yi fuhşa ve uyuşturucu kullanmaya zorladıkları iddia edilen M.A, E.A. ve E.Ç'yi gözaltına aldı. İşlemlerin ardından 3 zanlı tutuklandı ve E.G. Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne teslim edildi.

04.02.2024 14:39
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Osmaniye'de 17 yaşındaki kızı alıkoydukları iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ailesinin kayıp ihbarı yaptığı E.G'nin bulunması için çalışma başlattı.

Genç kızın, sosyal medyada tanıştığı M.A'nın evinde olduğunu belirleyen ekipler, adrese operasyon düzenledi.

Ekipler, alıkoydukları E.G'yi fuhşa ve uyuşturucu kullanmaya zorladıkları öne sürülen M.A, E.A. ve E.Ç'yi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 zanlı, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı. E.G. ise Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne götürüldü.

Kaynak: AA

Sizin düşünceleriniz neler ?

Emniyet Müdürlüğü, Osmaniye, Tutuklama, Aile İçi Şiddet, Uyuşturucu, Gözaltı, Suç, Polis, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Osmaniye'de 17 yaşındaki kızı alıkoydukları iddiasıyla 3 şüpheli tutuklandı - Son Dakika


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.02.2024 16:22:18. #1.11#
SON DAKİKA: Osmaniye'de 17 yaşındaki kızı alıkoydukları iddiasıyla 3 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement