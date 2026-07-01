Osmaniye'de 19 Tutuklama

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde asayiş uygulamalarında gözaltına alınan 22 şüpheliden 19'u tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 2-30 Haziran'da farklı noktalarda asayiş uygulamaları yaptı.

Uygulamalarda, ruhsatsız tüfek ve 2 tabanca ile kesici alet, 11 tüfek fişeği, 1 çalıntı bisiklet ve bir miktar uyuşturucu ele geçirildi, firari 22 şüpheli yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 19'u tutuklandı.