Osmaniye'de 19 Tutuklama

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde asayiş uygulamalarında gözaltına alınan 22 şüpheliden 19'u tutuklandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 2-30 Haziran'da farklı noktalarda asayiş uygulamaları yaptı.
Uygulamalarda, ruhsatsız tüfek ve 2 tabanca ile kesici alet, 11 tüfek fişeği, 1 çalıntı bisiklet ve bir miktar uyuşturucu ele geçirildi, firari 22 şüpheli yakalandı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 19'u tutuklandı.
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