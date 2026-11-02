Osmaniye'de 191 üreticiye süt sağım ve kırkım makineleri ile yemlik desteği verildi - Son Dakika
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Osmaniye'de 191 üreticiye süt sağım ve kırkım makineleri ile yemlik desteği verildi

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Osmaniye'de düzenlenen törende 191 küçükbaş ve büyükbaş hayvan yetiştiricisine ikili süt sağım ve kırkım makineleri, otomatik yemlik, suluk ile güneş enerjisi sistemi verildi. Vali Mehmet Fatih Serdengeçti, ekipman desteğinin hayırlı olmasını diledi.

Osmaniye'de besicilere ekipman desteği sağlandı.

Vali Mehmet Fatih Serdengeçti, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü bahçesinde düzenlenen törende, besicilerin emeklerinin büyük önem taşıdığını belirterek ekipman desteğinin hayırlı olmasını diledi.

Proje kapsamında, 191 küçükbaş ve büyükbaş hayvan yetiştiricisine, ikili süt sağım ve kırkım makineleri, otomatik yemlik, suluk ile güneş enerjisi sistemi verildi.

Kaynak: AA
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