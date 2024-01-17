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Osmaniye'de 3 kilo 450 gram sentetik uyuşturucu ele geçirilen otomobildeki 2 zanlıdan 1'i tutuklandı - Son Dakika
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Osmaniye'de 3 kilo 450 gram sentetik uyuşturucu ele geçirilen otomobildeki 2 zanlıdan 1'i tutuklandı

Osmaniye'de yapılan bir uygulama noktasında durdurulan bir otomobilde, Narkotik detektör köpeği yardımıyla yapılan aramada 3 kilo 450 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi. Olayda gözaltına alınan 2 şüpheliden biri tutuklanırken, diğeri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Osmaniye\'de 3 kilo 450 gram sentetik uyuşturucu ele geçirilen otomobildeki 2 zanlıdan 1\'i tutuklandı
17.01.2024 - 10:19,  Güncelleme: 10:21
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Osmaniye'de 3 kilo 450 gram sentetik uyuşturucu ele geçirilen otomobildeki 2 zanlıdan 1'i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Tarsus-Adana- Gaziantep Otoyolu'ndaki uygulama noktasında şüphe üzerine bir otomobili durdurdu.

Narkotik detektör köpeği yardımıyla araçta yapılan aramada 3 kilo 450 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, otomobildeki 2 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 1'i nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, diğeri adli kontrol şartıyla. serbest bırakıldı.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Osmaniye'de 3 kilo 450 gram sentetik uyuşturucu ele geçirilen otomobildeki 2 zanlıdan 1'i tutuklandı - Son Dakika
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