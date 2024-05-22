Osmaniye'de Ablasını ve Ablasının Eşini Öldüren Kişi, Aynı Silahla İntihar Etti - Son Dakika
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Osmaniye'de Ablasını ve Ablasının Eşini Öldüren Kişi, Aynı Silahla İntihar Etti

Osmaniye\'de Ablasını ve Ablasının Eşini Öldüren Kişi, Aynı Silahla İntihar Etti

Osmaniye'nin Sumbas ilçesinde Gafarlı köyünde yaşanan olayda, bir kişi ablasını ve ablasının eşini tüfekle öldürdükten sonra aynı silahla intihar etti. Jandarma ekipleri, evdeki silah seslerini duyanlar tarafından haberdar edildi. Olay yerine giden ekipler, Yusuf ve Şadiye Özerli çiftinin cansız bedenlerini buldu. Ayrıca, Şadiye Özerli'nin kardeşi Ahmet Cengiz de yaklaşık 1 kilometre ileride ölü olarak bulundu. Yapılan araştırmada, Ahmet Cengiz'in ablası ve ablasının eşini öldürdükten sonra intihar ettiği tespit edildi. Özerli çiftçi ve Cengiz'in cesetleri morga kaldırıldı.

22.05.2024 10:13
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Osmaniye'nin Sumbas ilçesinde ablasını ve ablasının eşini tüfekle öldüren kişi, aynı silahla intihar etti.

Gafarlı köyündeki müstakil bir evden silah sesleri geldiğini duyanlar durumu jandarmaya bildirdi.

Olay yerine giden ekipler, evin içinde Yusuf (45) ve eşi Şadiye Özerli'nin (41) tüfekle vurulmuş halde cansız bedenlerini buldu. Evin yaklaşık 1 kilometre ilerisinde ise Şadiye Özerli'nin kardeşi Ahmet Cengiz ölmüş halde bulundu.

Ekiplerin yaptığı araştırmada, Ahmet Cengiz'in ablası ve ablasının eşini tüfekle öldürdükten sonra aynı silahla intihar ettiği belirlendi.

Özerli çiftçi ve Cengiz'in cansız bedenleri morga kaldırıldı.

Kaynak: AA

Ahmet Cengiz, Jandarma, Osmaniye, Sumbas, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Osmaniye'de Ablasını ve Ablasının Eşini Öldüren Kişi, Aynı Silahla İntihar Etti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Osmaniye'de Ablasını ve Ablasının Eşini Öldüren Kişi, Aynı Silahla İntihar Etti - Son Dakika
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