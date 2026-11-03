Osmaniye'de Amanos Dağları'ndaki sonbahar renkleri dronla görüntülendi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Osmaniye'de Amanos Dağları'ndaki sonbahar renkleri dronla görüntülendi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Osmaniye\'de Amanos Dağları\'ndaki sonbahar renkleri dronla görüntülendi
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Osmaniye'de Amanos Dağları'ndaki Zorkun Yaylası ile Keldaz Dağı çevresindeki bitki örtüsü sonbaharın renklerine büründü. Sarıdan kahverengiye uzanan renk geçişleri ve bulutların dağ zirvelerini sarması dronla görüntülendi.

OSMANİYE'de Amanos Dağları'ndaki Zorkun Yaylası ile Keldaz Dağı çevresindeki bitki örtüsü, sonbaharın renklerine büründü. Renk cümbüşünün yaşandığı bölge ile dağların zirvelerini çevreleyen bulutların geçişi dronla görüntülendi.

Sonbaharla birlikte doğal güzellikleriyle öne çıkan Amanos Dağları'nda oluşan renk cümbüşüyle güzel manzaralar ortaya çıktı. Kent merkezine yaklaşık 30 kilometre uzaklıktaki 1650 metre rakımlı Zorkun Yaylası ile 2 bin 100 metre rakımlı Keldaz Dağı çevresindeki ağaçlar, mevsimin etkisiyle renk değiştirdi. Sarıdan kahverengiye uzanan renk geçişleri ve yeşilin farklı tonlarıyla ortaya çıkan doğal güzellik, görenlerin ilgisini çekti. Dağların zirvelerini saran beyaz bulut örtüsü, sonbaharın renkleriyle birleşip fotoğraflık görüntüler oluşturdu.

Amanos Dağları'ndan Akdeniz'in yanı sıra Hatay'ın Erzin ilçesine kadar uzanan sahil şeridi de görüldü. Dağ yamaçlarındaki ağaçların renkleri, bulutların hareketi ve denizin maviliğinin bütünleştiği bölgenin doğal güzelliği havadan görüntülendi.

Kaynak: DHA
Amanos DağlarıToros DağlarıOsmaniyeGüncelSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Hızlı tren hattında büyük skandal Tapu müdürü de tutuklandı Hızlı tren hattında büyük skandal! Tapu müdürü de tutuklandı
Çektiği video başına iş açan Ronaldo Jr.’dan yeni haber Çektiği video başına iş açan Ronaldo Jr.'dan yeni haber
9 kişinin öldüğü uçak kazasında ünlü iş insanı ve ailesi çıktı 9 kişinin öldüğü uçak kazasında ünlü iş insanı ve ailesi çıktı
Yıldız ismi duyurdular Türk futbol tarihine geçecek rekor bonservis Yıldız ismi duyurdular! Türk futbol tarihine geçecek rekor bonservis
Görüntü maalesef Türkiye’den Düğün sonrası damada yapılanlar pes dedirtti Görüntü maalesef Türkiye'den! Düğün sonrası damada yapılanlar pes dedirtti
Futbol dünyası yasta Kaleciyle çarpışan futbolcu öldü Futbol dünyası yasta! Kaleciyle çarpışan futbolcu öldü
14:28
Sahada hayatını kaybeden futbolcuyla ilgili kahreden detay
Sahada hayatını kaybeden futbolcuyla ilgili kahreden detay
14:18
Trump için kritik sınav ABD’de oy verme işlemi başladı
Trump için kritik sınav! ABD'de oy verme işlemi başladı
14:17
İnfial yaratan paylaşım Başörtülü kadınları fotoğraflayıp hedef gösterdi
İnfial yaratan paylaşım! Başörtülü kadınları fotoğraflayıp hedef gösterdi
13:15
Fenerbahçe’de Conceiçao için karar verildi İşte ilk maçı
Fenerbahçe'de Conceiçao için karar verildi! İşte ilk maçı
13:10
Özgür Özel’den Erdoğan’a emekli maaşı çağrısı: Gel, birlikte yapalım
Özgür Özel'den Erdoğan'a emekli maaşı çağrısı: Gel, birlikte yapalım
13:06
Bakan Işıkhan’dan emekli maaşı açıklaması: Yasal artışa ilave iyileştirme yapılacak
Bakan Işıkhan'dan emekli maaşı açıklaması: Yasal artışa ilave iyileştirme yapılacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.11.2026 14:31:10. #7.13#
SON DAKİKA: Osmaniye'de Amanos Dağları'ndaki sonbahar renkleri dronla görüntülendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android