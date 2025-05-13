Osmaniye'de tartıştığı annesini darbedip boğarak öldürdüğü ileri sürülen zanlı gözaltına alındı.
Yunus Emre Mahallesi Şehit Ali Üzüm Sokak'taki evlerinde Suriye uyruklu Ali M. (21) ile annesi Nura Zemzem'in (40) tartıştığını duyanlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
Eve, polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi.
Sağlık ekipleri, Zemzem'in darbedildikten sonra boğularak öldürdüğünü belirledi.
Bunun üzerine Ali M. polis ekiplerince gözaltına alındı.
Son Dakika › Güncel › Osmaniye'de Annesini Darbedip Öldüren Zanlı Gözaltında - Son Dakika
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