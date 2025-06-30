Osmaniye'de arazözle çarpışan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde arazözle çarpışan otomobilin sürücüsü yaşamını yitirdi.
Kadirli Orman İşletme Müdürlüğünde görevli Ö.Y. yönetimindeki 80 KR 063 plakalı arazöz, yangın ihbarına giderken Şehit Orhan Gök Mahallesi'nde Ali Paşaoğlu (73) idaresindeki 80 KA 448 plakalı otomobille çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Sıkıştığı araçtan ekipler tarafından çıkarılıp Kadirli Devlet Hastanesine kaldırılan otomobil sürücüsü Paşaoğlu, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Paşaoğlu'nun, 2010'da ilçede meydana gelen trafik kazasında eşi Aniş ve oğlu Mehmet Fatih Paşaoğlu'nu kaybettiği öğrenildi.
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