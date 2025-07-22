Osmaniye'de Ayçiçeği Hasadı Başladı

OSMANİYE'de üretimi özellikle sulanamayan arazilerde buğdaya alternatif ürün olarak yer alan ve son yıllarda ise sulu tarım arazilerinde mısır bitkisine alternatif ürün olarak tercih edilmekte olan ayçiçeğinin hasadına başlandı.

Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz, Yeniköy Köyü'nde Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen hasat programına katıldı. Biçerdöverle ayçiçeği hasadı gerçekleştiren Vali Yılmaz, daha sonra yaptığı açıklamada, "Yeniköy Köyümüzde bugün Ayçiçeği hasadımızı başlattık. Bu sene il geneli 88 bin 324 dekar alanda ekimi yapılan ayçiçeğinden yaklaşık 30 bin ton üretim olacağı tahmin edilmektedir. Bu üretimle Osmaniye'miz ayçiçeği üretiminde Türkiye'de 18'inci sırada yer almaktadır. Cebelibereket'te, bereketli topraklarımız inşallah hep bereketli hep verimli olsun inşallah. Çiftçilerimize hayırlı ve bereketli bir hasat dönemi diliyorum" dedi.

'VERİM ÇOK İYİ'

Çiftçi Müslüm Kahraman ise 30 dönümlük arazisine ilk defa deneme amaçlı ayçiçeği ektiğini belirterek, "Verim çok iyi. LG5485 tohumu iyi bir verim sağlamaktadır. Su sorunu olduğundan, sulamaya az su verildiği için ve girdi maliyetleri de düşük olduğundan ayçiçeğini tercih etmiş durumdayız. İnşallah verim iyi olur ve ekmeyenlerde ileride bu ürünü tercih ederler" diye konuştu.

Ayçiçeği üretim alanlarının her yıl artmasının en önemli nedeninin; kuru, sulanamayan tarım arazilerinde buğdayla, sulu tarım arazilerinde ise mısırla münavebeli üretim yönteminin tercih edilmesi olduğu, 2025 yılı ayçiçeği alım fiyatının kiloda 23 TL olarak açıklandığı, bu rakamın 2024 yılındaki 15 TL'lik fiyata kıyasla oldukça olumlu olduğu kaydedildi.

Haber-Kamera: İbrahim EMÜL/OSMANİYE,