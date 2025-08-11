Osmaniye\'de Bankacılara Sendikal Eğitim

Osmaniye'de Öz Finans-İş Sendikasınca yürütülen proje kapsamında bankacılara sendikal örgütlenme, sosyal diyalog, iş kanunları ve temsil yeteneği eğitimi verildi.

Sendikadan yapılan açıklamaya göre, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının finanse ettiği, "Finans Sektöründe Çalışanlara Yönelik Sendikal Örgütlenme, Sosyal Diyalog ve Temsil Yeteneği Kazandırma Eğitimi" Osmaniye'de düzenlendi.

Öz Finans-İş Sendikası Genel Başkan Yardımcısı Atıf Güdül, programın açılışında, kentte üyelerle bir araya gelmekten mutluluk duyduklarını belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Yapılacak eğitimlerin genel amacı, bankacı üyelerimizin daha aktif olarak sendikal hayatta yer almaları ve katkı sağlamalarıdır. Eğitimlerimize katılan arkadaşlarımızın çalışma ve yaşam koşullarını geliştirmeyi, mesleki ve kişisel gelişimini sağlamayı, sosyal, ekonomik ve özlük haklarına hakim olan bireyler olmalarını istiyoruz."

Öz Finans-İş Sendikası Kadın Komitesi Başkanı Cennet Can da finans sektörü üyelerinin sendikal harekete daha fazla katılmalarını sağlamayı amaçladıklarını kaydetti.

Projeye katkı sunan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına teşekkür eden Can, "Bankacı arkadaşlarımızın çalışma şartlarından kaynaklanan sorunlarına bir nebze olsun çözüm konusunda katkı sağlamak bizleri mutlu edecektir." değerlendirmesinde bulundu.

Programda sendika üyesi Ziraat Bankası, Halkbank ve Ziraat Katılım Bankası çalışanlarına sosyal diyalog, temsil yeteneği, sendikal örgütlenme, 4857 Sayılı İş Kanunu, 6356 Sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu başlıkları altında bilgilendirme yapıldı.

Eğitim programı sonunda Güdül, projede yer alan sendika üyelerine katılım belgesi takdim etti.