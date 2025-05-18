Osmaniye'de başı pencere korkuluğuna sıkışan çocuğu itfaiye ekibi kurtardı

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde başı pencere korkuluğuna sıkışan çocuk, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Şehit Orhan Gök Mahallesi'ndeki evinin önünde oyun oynayan 5 yaşındaki F.A'nın başı pencere korkuluğuna sıkıştı.
Çocuğun ailesinin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekibi sevk edildi.
Ekipler, hidrolik makasla demirleri ayırıp F.A'nın başını sıkıştığı yerden kurtardı.
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