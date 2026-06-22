Osmaniye'de Bıçaklı Kavga: 1 Ölü

Osmaniye'de bıçaklı kavgada bir kişi yaşamını yitirdi.

Alibeyli Mahallesi'nde, Ökkeş G. ile Bayram Güloğlugil (66) arasında henüz bilinmeyen nedenle çıkan tartışma kavgaya dönüştü.

Kavganın büyümesi üzerine Ökkeş G, yanında getirdiği bıçakla Güloğlugil'i yaraladı.

Olayı görenlerin durumu bildirmesi üzerine, olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, Güloğlugil'in hayatını kaybettiğini belirledi.

Yapılan incelemenin ardından cenaze, Osmaniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Polis, olay sonrası kaçan Ökkeş G'yi yakalamak için çalışma başlattı.