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Osmaniye'de DEAŞ Operasyonu: 4 Şüpheliden 1'i Tutuklandı - Son Dakika
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Osmaniye'de DEAŞ Operasyonu: 4 Şüpheliden 1'i Tutuklandı

Osmaniye merkezli 3 ilde gerçekleştirilen operasyonda DEAŞ terör örgütüne yönelik 4 Suriye uyruklu şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden biri tutuklanırken diğer 3 şüpheli adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

Osmaniye\'de DEAŞ Operasyonu: 4 Şüpheliden 1\'i Tutuklandı
30.12.2023 - 09:33,
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OSMANİYE merkezli 3 ilde terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan Suriye uyruklu 4 şüpheliden 1'i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, DEAŞ terör örgütü faaliyetlerinin tespiti ve engellenmesine yönelik çalışma başlatıldı. Bu kapsamda terör örgütünün talimatları doğrultusunda yılbaşı için eylem hazırlığında olabileceği değerlendirilen şüphelilere yönelik Osmaniye merkezli Nevşehir ve Mersin'de belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. Yapılan baskınlarda Suriye uyruklu 4 kişi gözaltına alındı. Aramalarda ele geçirilen dijital materyallere el konuldu. Emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Mahmut B. tutuklanarak cezaevine teslim edildi, diğer 3 şüpheli adli kontrol kararı ile serbest bırakıldı.

Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: Osmaniye'de DEAŞ Operasyonu: 4 Şüpheliden 1'i Tutuklandı - Son Dakika
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