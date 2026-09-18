Osmaniye\'de DEAŞ operasyonunda yakalanan Suriye uyruklu zanlı tutuklandı

Osmaniye'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Suriye uyruklu B.A'nın (39) terör örgütü DEAŞ üyesi olduğunu ve örgütün faaliyetlerine katıldığını tespit etti.

Belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler şüpheliyi yakaladı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.