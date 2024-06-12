Osmaniye'de Emekli Ofisi ve İrtibat Bürosu Hizmete Açıldı - Son Dakika
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Osmaniye'de Emekli Ofisi ve İrtibat Bürosu Hizmete Açıldı

Osmaniye'de SGK İl Müdürlüğünce Karaçay Konteyner Kent'e kurulan Emekli Ofisi ve İrtibat Bürosu, düzenlenen törenle hizmete açıldı. Vali Erdinç Yılmaz, emeklilerle ilgili projelerin hayata geçirildiğini belirterek, emeklilerin ekonomik ve sosyal hayatlarının iyileştirilmesi için çalışmalar yapacaklarını ifade etti.

12.06.2024 18:22
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Osmaniye'de SGK İl Müdürlüğünce Karaçay Konteyner Kent'e kurulan Emekli Ofisi ve İrtibat Bürosu, düzenlenen törenle hizmete açıldı.

Vali Erdinç Yılmaz, törende yaptığı konuşmada, 2024 yılının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından "Emekliler Yılı" ilan edildiğini bu kapsamda emeklilerle ilgili projelerin hayata geçirildiğini belirtti.

Osmaniye'deki 41 kamu kurumunun işbirliği içinde emekliler için hazırlanan projeleri hayata geçireceklerini ifade eden Yılmaz, "41 kurumumuzla birlikte yapacağımız çalışmalarla emeklilerimizin ekonomik, sosyal hayatlarının iyileştirilmesi anlamında az da olsa faydalı olmak istiyoruz. İrtibat büromuzun emeklilerimiz ile ilgili çok güzel çalışmalar yapacağına inanıyorum. Osmaniye'mize, emeklilerimize hayırlı uğurlu olsun." ifadesini kullandı.

Konuşmaların ardından Emekli Ofisi ve İrtibat Bürosu, protokol üyelerinin kurdele kesimiyle hizmete açıldı.

Kaynak: AA

Erdinç Yılmaz, Osmaniye, Karaçay, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Osmaniye'de Emekli Ofisi ve İrtibat Bürosu Hizmete Açıldı - Son Dakika

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