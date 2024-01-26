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Osmaniye'de evden para ve ziynet eşyası çalan 2 kişi tutuklandı - Son Dakika
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Osmaniye'de evden para ve ziynet eşyası çalan 2 kişi tutuklandı

Osmaniye'de bir evden para ve ziynet eşyası çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, hırsızlık ihbarı üzerine çalışma başlatarak şüphelilerin kimliğini tespit etti. Yapılan aramada, gömülü halde 10 çeyrek ve 3 tam altın, 3 bilezik, 2 yüzük, 30 dolar ve 5 bin 200 lira ele geçirildi. 2 kardeş, adliyeye sevk edildikten sonra tutuklandı.

Osmaniye\'de evden para ve ziynet eşyası çalan 2 kişi tutuklandı
26.01.2024 - 17:19,
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Osmaniye'de bir evden para ve ziynet eşyası çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerince, 23 Ocak'ta bir evden hırsızlık yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlatıldı.

Güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyerek şüphelilerin kimliğini tespit eden ekipler, Berfin Ç. ve Zeliha Ç'yi gözaltına aldı.

Kardeş oldukları belirlenen şüphelilerin adresinde yapılan aramada, bahçeye gömülmüş 10 çeyrek ve 3 tam altın, 3 bilezik, 2 yüzük, 30 dolar ve 5 bin 200 lira bulundu.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 kardeş, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Osmaniye'de evden para ve ziynet eşyası çalan 2 kişi tutuklandı - Son Dakika
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