Osmaniye'de yüksek gerilim hattı direklerinden 1 ton 900 kilogram galvanizli demir çalan 3 zanlı, cezaevine gönderildi.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, merkeze bağlı Aslanlı köyünde özel bir şirkete ait yüksek gerilim hattı direklerinden 1 ton 900 kilogram galvanizi demir çalındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.
Bölgedeki güvenlik ve Kent Güvenlik Yönetim Sistemi kamera kayıtlarını inceleyen ekipler, çaldıkları malzemeyi sepetli motosikletle götüren 3 şüphelinin kimliğini tespit etti.
Gözaltına alınan 3 zanlı, işlemlerinin ardından çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı. Hurdacıya satıldığı belirlenen malzemeler ise şirket yetkililerine teslim edildi.
Son Dakika › Güncel › Osmaniye'de Hırsızlık: 3 Zanlı Cezaevine Gönderildi - Son Dakika
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