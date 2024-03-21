Osmaniye'de, horoz dövüştüren 94 kişiye 603 bin lira ceza verildi.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, horoz dövüşü yaptırıldığı ihbarı üzerine Yunus Emre Mahallesi'ndeki bir iş yerine operasyon düzenledi.
Operasyonda, horoz dövüştürdüğü tespit edilen 94 kişiye toplam 603 bin lira ceza kesildi, 4 kişi hakkında da "Kumar oynamak için yer ve imkan sağlama" suçundan adli işlem başlatıldı.
Ekipler, iş yerini mühürleyerek, 14 horozu Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğüne teslim etti.
Son Dakika › Güncel › Osmaniye'de Horoz Dövüştürenlere 603 Bin Lira Cezai İşlem - Son Dakika
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