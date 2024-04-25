Osmaniye'de İlk Sanayi ve Ticaret Fuarı Açıldı - Son Dakika
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Osmaniye'de İlk Sanayi ve Ticaret Fuarı Açıldı

Osmaniye\'de İlk Sanayi ve Ticaret Fuarı Açıldı

Valilik, Osmaniye Belediyesi, Ticaret ve Sanayi Odası ile Ticaret Borsası işbirliğiyle düzenlenen 1. Osmaniye Sanayi ve Ticaret Fuarı, Raufbey Mahallesi'ndeki kapalı semt pazarı alanında açıldı. Fuarda farklı sektörlerden 50 firma yer aldı. Vali Erdinç Yılmaz, fuarın Osmaniye'nin tanıtımına katkı sağlayacağını belirterek, kentin ticaret ve sanayi alanında önemli bir etkinlik olduğunu vurguladı.

25.04.2024 17:23  Güncelleme: 17:25
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Valilik, Osmaniye Belediyesi, Ticaret ve Sanayi Odası ile Ticaret Borsası işbirliğiyle düzenlenen 1. Osmaniye Sanayi ve Ticaret Fuarı açıldı.

Raufbey Mahallesi'ndeki kapalı semt pazarı alanında düzenlenen fuara farklı sektörlerden 50 firma katıldı.

Vali Erdinç Yılmaz, 4 gün boyunca açık kalacak fuarın açılışında, kentte ticaret ve sanayi alanında ilk kez bir fuar düzenlendiğini söyledi.

Fuarın Osmaniye'nin tanıtımına katkı sağlayacağına inandığını ifade eden Yılmaz, "Fuarın, burada bulunan firmaların gelişmesine, ticaret yapmasına, iş yapmasına ivme kazandıracak önemli çalışmalardan biri olduğunu düşünüyorum. Osmaniye'mizin, Akdeniz'in parlayan yıldızı, geleceğin güçlü şehri olacağına inanıyorum. Bu, öncelikle hepimizin sorumluluğunu yerine getirmesiyle, sahip çıkmasıyla olur." dedi.

Konuşmaların ardından fuar, Vali Yılmaz ve protokol üyelerinin kurdele kesmesiyle ziyarete açıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Osmaniye'de İlk Sanayi ve Ticaret Fuarı Açıldı - Son Dakika

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