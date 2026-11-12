Osmaniye\'de işçi taşıyan minibüs devrildi, 14 kişi yaralandı

Osmaniye'de zeytin hasadında çalışan işçileri taşıyan servis minibüsünün devrildiği kazada 14 kişi yaralandı.

Kaza, saat 16.30 sıralarında merkeze bağlı Aslanlı-Dervişiye köyünde meydana geldi. Zeytin hasadında çalışan işçileri taşıyan, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 80 AIR 404 plakalı minibüs, kontrolden çıkarak devrildi. Kazada sürücüyle birlikte 14 kişi yaralandı.

Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, bölgeye sevk edilen ambulanslarla Osmaniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.