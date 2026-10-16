Osmaniye\'de kaybolan kişinin gömüldüğü iddia edilen bahçede insan kemikleri bulundu

Osmaniye'de 10 yıl önce kaybolan 27 yaşındaki Mehmet Çabuk'un öldürüldükten sonra cesedinin gömüldüğü iddia edilen bahçede insan kemikleri bulundu.

Bir televizyon programına katılan Aynur Çabuk, 2016'dan beri haber alınamayan ağabeyinin, eski eşi İlknur D. (34) ve kocası İbrahim Ozan D. (35) tarafından öldürülmüş olabileceği iddiasında bulundu.

Programdaki açıklamayı ihbar kabul eden Osmaniye Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İlknur D. ve kayınvalidesi Selma D'yi (69) İstanbul'da gözaltına alıp kente getirdi.

İlknur D'nin başka suçtan tutuklu eşi İbrahim Ozan D, cezaevinde verdiği ifadede, Çabuk'u öldürüp annesinin Akyar köyündeki evinin bahçesine gömdüğünü itiraf etti.

Jandarma ekiplerince adrese götürülen İbrahim Ozan D'nin gösterdiği yerde polis kontrolünde iş makinesiyle kazı yapıldı.

Kazıda bulunan ve Mehmet Çabuk'a ait olduğu değerlendirilen kemikler, incelenmesi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.