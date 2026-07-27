Osmaniye\'de Kaza: 1 Ölü, 2 Yaralı

OSMANİYE'nin Kadirli ilçesinde hafriyat kamyonu ile otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde ilçenin Akarca Yaylası'nda meydana geldi. A.D. yönetimindeki 80 KB 607 plakalı hafriyat kamyonu ile Volkan Küçükkılınç yönetimindeki 80 AEC 623 plakalı otomobil çarpıştı. Yoldan geçen diğer sürücülerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan hafriyat kamyonu şoförü A.D. ile otomobil sürücüsü Küçükkılınç ve yanındaki A.T., sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla çevre hastanelere kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Küçükkılınç, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Volkan Küçükkılınç'ın cenazesi otopsi için morga kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.