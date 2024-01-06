Osmaniye\'de Motosiklet Hırsızı Yakalandı

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Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde, motosiklet çaldığı öne sürülen şüpheli gözaltına alındı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yol kenarında 80 AFE 862 numaralı plaka buldu.
Motosiklete ait olduğu belirlenen plakanın sahibine ulaşan ekipler, motosikletin çalındığının tespit edilmesi üzerine çalışma başlattı.
Ekipler, yaptıkları çalışmayla motosikleti bularak sahibine teslim etti.
Motosikleti çaldığı iddiasıyla İ.Ç. gözaltına alındı.
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