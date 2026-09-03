Osmaniye'de motosiklet tutkunları 2 bin 200 rakımda zirvedeki Türk bayrağını değiştirdi - Son Dakika
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Osmaniye'de motosiklet tutkunları 2 bin 200 rakımda zirvedeki Türk bayrağını değiştirdi

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Osmaniye Zompçular Enduro Motosiklet Grubu üyeleri, Amanos Dağları'ndaki Keldaz mevkisinde yaklaşık 2 bin 200 rakıma çıkarak yıpranmış Türk bayrağını indirdi. Belediyenin temin ettiği yeni bayrak göndere çekilirken, grup üyeleri geleneği her yıl sürdüreceklerini belirtti.

OSMANİYE'de bir grup motosiklet tutkunu, Amanos Dağları'nda yaklaşık 2 bin 200 rakımda bulunan Keldaz mevkisine arazi motosikletleriyle çıkarak zirvedeki Türk bayrağını yenisiyle değiştirdi.

Osmaniye Zompçular Enduro Motosiklet Grubu üyeleri, zorlu arazi ve doğa koşullarına rağmen motosikletleriyle Amanos Dağları'ndaki Keldaz mevkisine ulaştı. Yaklaşık 2 bin 200 rakıma çıkan grup üyeleri, zirvede bulunan direkteki yıpranmış Türk bayrağını indirdi. Osmaniye Belediyesi tarafından temin edilen yeni Türk bayrağı direğe bağlanarak yeniden göndere çekildi.

Türk bayrağının zirvede dalgalanmasının kendileri için büyük mutluluk olduğunu belirten Grup Başkanı İbrahim Soydemir, "Her yıl olduğu gibi bu yıl da Osmaniye Belediyesi'nden aldığımız Türk bayrağımızı zirveye getirerek eskisiyle değiştirdik. Şanlı bayrağımızın zirvede gururla dalgalanması bizim için büyük bir mutluluk" dedi.

Grup üyesi Kaan Has ise bayrağın temin edilmesine destek veren Osmaniye Belediyesi ve Belediye Başkanı İbrahim Çenet'e teşekkür ederek, "Zorlu yolları aşarak buraya çıkıyoruz. Şanlı Türk bayrağımızın yeri her zaman zirvelerdir. İnşallah bu geleneğimizi her yıl sürdüreceğiz" diye konuştu.

Kaynak: DHA

Amanos Dağları, Motosiklet, Osmaniye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Osmaniye'de motosiklet tutkunları 2 bin 200 rakımda zirvedeki Türk bayrağını değiştirdi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Osmaniye'de motosiklet tutkunları 2 bin 200 rakımda zirvedeki Türk bayrağını değiştirdi - Son Dakika
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