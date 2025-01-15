Osmaniye'de öğrenciler çevre bilincine seslendirdikleri şarkılarla dikkati çekiyor - Son Dakika
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Osmaniye'de öğrenciler çevre bilincine seslendirdikleri şarkılarla dikkati çekiyor

Osmaniye\'de öğrenciler çevre bilincine seslendirdikleri şarkılarla dikkati çekiyor

Osmaniye'de öğrencilerden oluşan koro, müzik öğretmenlerince bestelenen üç şarkıyı seslendirerek çevre kirliliği ve su israfına dikkati çekti.

15.01.2025 12:48
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Osmaniye'de öğrencilerden oluşan koro, müzik öğretmenlerince bestelenen üç şarkıyı seslendirerek çevre kirliliği ve su israfına dikkati çekti.

Şehit Veli Demiryürek Bilim ve Sanat Merkezi (BİLSEM) müzik sınıfındaki öğrenciler, çevre bilinci oluşturmak amacıyla proje hazırladı.

Proje kapsamında 15 öğrenciden oluşan koro, müzik öğretmenlerince bestelenen "Sıfır Atık", "Hava Kirliliği" ve "Su" isimli şarkıları seslendirdi.

Öğrenciler, seslendirdikleri şarkılara merkezin yanı sıra kentin farklı noktalarında da klip çekip sosyal medyada paylaştı.

Klibin birçok platformda ilgi görmesi üzerine öğrenciler, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünce Ankara'ya davet edildi.

"Sesimizi nereye kadar duyurabilirsek o bize güç verir"

Müzik öğretmeni Barış Özer, AA muhabirine, bugüne kadar farklı projelerde yer aldıkları koroyla son olarak çevre bilinci konusunda çalışma gerçekleştirdiklerini söyledi.

Projeyle çevre duyarlılığı ve su israfını çocukların dilinden dünyaya duyurmak istediklerini anlatan Özer, şöyle konuştu:

"Biz de çocukların dilinden ezgiler, nameler oluşturmaya başladık. Ondan sonra bunlar sözlere döküldü. Çevreye duyarlı gençler suyun nasıl verimli kullanılabileceği, atıkların nasıl çevrede düzenli bir hale getirilip geri dönüşüm sağlanabileceği, hava kirliliğinin nasıl önlenebileceği gibi konularda cümleler kurdu. Bizler de bu cümleleri melodiler halinde ezgisel olarak geliştirip stüdyo kayıtlarımızı oluşturduk. Ondan sonra da doğada çekimler yapıp bu şarkıları klipleştirdik."

Özer, çektikleri kliplerin çok beğenildiğini ve ilgi gördüğünü, sosyal medyadan paylaştıkları klibe gelen geri dönüşlerin olumlu olduğunu belirterek, "Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünden çeşitli etkinliklerde, gösterilerde yer almamız için bir davet aldık. Yavaş yavaş çocuklarla ilerlemek istiyoruz. Sesimizi nereye kadar duyurabilirsek o bize güç verir. Aynı zamanda elimizden gelen her şeyi ortaya koymaya çalışırız. Bununla ilgili yarışmalara da katılmak istiyoruz." ifadesini kullandı.

Korodaki öğrencilerden Ali Erdem Akkuş da böyle bir projede yer almaktan mutluluk duyduğunu söyledi.

Seslendirdikleri şarkıyla çok fazla kişiye ulaşmak istediklerini vurgulayan Akkuş, "Çevremizi korumak dünyamızın geleceği için çok önemli. Bu nedenle onu korumak için çalışmalıyız. İnsanları da bu konuda bilinçlendirmeliyiz." dedi.

Koro üyesi Huricihan Onur da dünyada israfın çok arttığını ve bu projeyle buna bir "dur" demek istediklerini kaydetti.

Kaynak: AA

osmaniye, Güncel, Çevre, Müzik, Son Dakika

Son Dakika Güncel Osmaniye'de öğrenciler çevre bilincine seslendirdikleri şarkılarla dikkati çekiyor - Son Dakika

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