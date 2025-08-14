Osmaniye\'de Orman Yangınına Müdahale

Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Akçakoyunlu köyü yakınlarındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Adana Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri ile söndürme helikopteri ve arazözler sevk edildi.

Yerleşim yerlerine de yakın olan yangını kontrol altına almak için ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi sürüyor.