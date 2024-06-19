Osmaniye'nin Sumbas ilçesinde, otomobilin uçuruma yuvarlanması sonucu 5 kişi yaralandı.
S.K. (44) yönetimindeki plakası henüz öğrenilemeyen otomobil, Yeşilyayla köyü Çukurfenk mevkisinde kontrolden çıkarak uçuruma yuvarlandı.
Kazada sürücü ile araçtaki 4 kişi yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin çalışmasıyla araçtan çıkarılan yaralılar, ambulanslarla Kadirli ilçesindeki hastanelere kaldırıldı.
Son Dakika › Güncel › Osmaniye'de otomobil uçuruma yuvarlandı: 5 yaralı - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?