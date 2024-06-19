Osmaniye'de otomobil uçuruma yuvarlandı: 5 yaralı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Osmaniye'de otomobil uçuruma yuvarlandı: 5 yaralı

Osmaniye'nin Sumbas ilçesinde, S.K. (44) yönetimindeki otomobilin uçuruma yuvarlanması sonucu sürücü ile araçtaki 4 kişi yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ekiplerin çalışmasıyla araçtan çıkarıldıktan sonra ambulanslarla Kadirli ilçesindeki hastanelere kaldırıldı.

19.06.2024 12:31
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Osmaniye'nin Sumbas ilçesinde, otomobilin uçuruma yuvarlanması sonucu 5 kişi yaralandı.

S.K. (44) yönetimindeki plakası henüz öğrenilemeyen otomobil, Yeşilyayla köyü Çukurfenk mevkisinde kontrolden çıkarak uçuruma yuvarlandı.

Kazada sürücü ile araçtaki 4 kişi yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin çalışmasıyla araçtan çıkarılan yaralılar, ambulanslarla Kadirli ilçesindeki hastanelere kaldırıldı.

Kaynak: AA

Osmaniye, Kadirli, İtfaiye, Sumbas, AFAD, Acil Durum, Trafik Kazaları, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Osmaniye'de otomobil uçuruma yuvarlandı: 5 yaralı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


13:19 Fenerbahçe’nin Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu’ndaki rakibi belli oldu Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu'ndaki rakibi belli oldu
12:23 Putin 24 yıl sonra Kuzey Kore’de Anlaşma imzalayan 2 ülke olası bir saldırı durumunda karşılıklı yardımlaşacak Putin 24 yıl sonra Kuzey Kore'de! Anlaşma imzalayan 2 ülke olası bir saldırı durumunda karşılıklı yardımlaşacak
12:23 AVM’de çocuğa cinsel istismar Perdenin arasından bakan anne, görevlilere koştu AVM'de çocuğa cinsel istismar! Perdenin arasından bakan anne, görevlilere koştu
12:14 Tüyleriniz diken diken olacak İşte 5 farklı dilde, 5 farklı spikerin anlatımıyla Arda Güler’in golü Tüyleriniz diken diken olacak! İşte 5 farklı dilde, 5 farklı spikerin anlatımıyla Arda Güler'in golü
09:43 Hizbullah’tan İsrail saldırılarına misilleme Askerlerin toplanma alanını vurdular Hizbullah'tan İsrail saldırılarına misilleme! Askerlerin toplanma alanını vurdular
12:16 İstanbul’da dondurmacıda çıkan kavgada genç 5 kişi tarafından dövüldü İstanbul'da dondurmacıda çıkan kavgada genç 5 kişi tarafından dövüldü
11:59 Fransız bir futbolsever, Arda Güler’i A Milli Takım formamızın üzerine resmetti Fransız bir futbolsever, Arda Güler'i A Milli Takım formamızın üzerine resmetti
11:17 17 yıllık ihanet Talihsiz adam, kendisinden olmadığını öğrendiği kızların geleceğinden endişeli 17 yıllık ihanet! Talihsiz adam, kendisinden olmadığını öğrendiği kızların geleceğinden endişeli
11:02 Benzin ve motorine okkalı zam Benzin ve motorine okkalı zam
10:28 Fazla kilolarından kurtulan Demet Akalın’dan ilk sahne Kıyafetini görenler eski sözlerini hatırlattı Fazla kilolarından kurtulan Demet Akalın'dan ilk sahne! Kıyafetini görenler eski sözlerini hatırlattı
09:49 Yakınını ziyaret için gittiği cezaevinde mahkum olarak kaldı Yakınını ziyaret için gittiği cezaevinde mahkum olarak kaldı
09:41 Otoyolu cehenneme çeviren kaza Ekipler tam 5 saatte söndürebildi Otoyolu cehenneme çeviren kaza! Ekipler tam 5 saatte söndürebildi
09:23 Bayram tatilinin 4 günlük kaza bilançosu yürek yaktı Bayram tatilinin 4 günlük kaza bilançosu yürek yaktı
08:52 Fatih Terim’den çok konuşulacak maç sonu yorumu: Türkiye oyuncu değişikliklerinden sonra maçı kazandı Fatih Terim'den çok konuşulacak maç sonu yorumu: Türkiye oyuncu değişikliklerinden sonra maçı kazandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.06.2024 13:43:39. #1.12#
SON DAKİKA: Osmaniye'de otomobil uçuruma yuvarlandı: 5 yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement