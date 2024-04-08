Osmaniye'de Sağanak ve Dolu Tarım Arazilerini Vurdu - Son Dakika
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Osmaniye'de Sağanak ve Dolu Tarım Arazilerini Vurdu

Osmaniye\'de Sağanak ve Dolu Tarım Arazilerini Vurdu

Osmaniye'de dün etkili olan sağanak ve dolu nedeniyle tarım arazileri sular altında kaldı, tarlalardaki buğdaylar zarar gördü.

08.04.2024 15:23  Güncelleme: 15:25
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Osmaniye'de dün etkili olan sağanak ve dolu nedeniyle tarım arazileri sular altında kaldı, tarlalardaki buğdaylar zarar gördü.

Kentte dün gün boyu aralıklarla etkili olan sağanak ve dolu, tarım arazilerinde zarara yol açtı.

Merkeze bağlı Bahçe, Kırmacılı ve Gökçedam köylerinde bazı tarım arazileri sağanak nedeniyle sular altında kaldı.

Ekili buğdaylar da dolu nedeniyle zarar gördü.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Osmaniye'de Sağanak ve Dolu Tarım Arazilerini Vurdu - Son Dakika

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