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Osmaniye'de Şemsiyeyle Hırsızlık Yapan Kardeşler Tutuklandı - Son Dakika
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Osmaniye'de Şemsiyeyle Hırsızlık Yapan Kardeşler Tutuklandı

Osmaniye'de güvenlik kameralarına yakalanmamak için şemsiyeyle saklanarak girdikleri daireden para ve ziynet eşyası çalan Berfin Ç. ile Zeliha Ç. tutuklandı. Polis, şüphelilerin kimliklerini ve kaldıkları yerleri tespit ederek operasyon düzenledi. Operasyonda 10 çeyrek altın, 3 tam altın, 3 bilezik, 2 yüzük, 30 dolar ve 5 bin 200 TL ele geçirildi.

26.01.2024 - 13:42,
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OSMANİYE'de, güvenlik kameralarına yakalanmamak için şemsiyeyle saklanarak girdikleri daireden, para ve ziynet eşyası çalan kardeşler Berfin Ç. ile Zeliha Ç., tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, 23 Ocak'ta kent merkezinde bir apartman dairesindeki hırsızlık olayıyla ilgili çalışma yaptı. Güvenlik kamerası kayıtlarını izleyen polis, apartmana yüzlerini şemsiyeyle gizleyen 18-19 yaşlarında olduğu belirtilen 2 kadının girdiğini, kapıları dinleyip zilleri çalarak, boş olduğundan emin olduktan sonra, yanlarında getirdikleri levye, boru anahtarı ve tornavidayla kapıyı kırıp daireye girdiklerini belirledi. Evdeki ziynet eşyası ve paraları aldıkları saptanan şüphelilerin kimlikleri ve kaldıkları yerler tespit edildi. Düzenlenen operasyonda şüpheliler Berfin Ç. ve Zeliha Ç., yakalandı. Şüphelilerin araziye sakladıkları 10 çeyrek altın, 3 tam altın, 3 bilezik, 2 yüzük, 30 dolar ve 5 bin 200 TL ele geçirildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan kardeşler, tutuklandı.

Osmaniye\'de Şemsiyeyle Hırsızlık Yapan Kardeşler Tutuklandı
Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: Osmaniye'de Şemsiyeyle Hırsızlık Yapan Kardeşler Tutuklandı - Son Dakika
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