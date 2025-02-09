OSMANİYE\'de Sokak Kedisi Sütlaç\'ın Ampute Operasyonu

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OSMANİYE'de girdiği araç motorunda sıkıştığı tahmin edilen sokak kedisinin sağ ön patisi ampute edildi. Yaklaşık 1,5 saat süren operasyonun ardından 2 gün yoğun bakımda kalan 'Sütlaç' isimli kedi, hayvansever çevre mühendisi Nurten Yapça tarafından sahiplenildi.

Çevre mühendisi Nurten Yapça, yaklaşık 5 ay önce karşılaştığı yavru sokak kedisinin birkaç gün gözden kaybolduktan sonra sağ ön ayağından yaralandığını fark etti. Kedinin ayağında ciddi doku kaybı ve yaralanmalar olduğunu gören Yapça, vakit kaybetmeden Hayvan Hakları Federasyonu (HAYTAP) Osmaniye Tedavi Merkezi ile iletişime geçti. 'Sütlaç' adı verilen kedinin sağ ön ayağı ampute edildi. 2 gün yoğun bakımda kalan kedi tedavisi tamamlanınca kendisini bulan hayvansever Nurten Yapça tarafından sahiplenildi.

Sütlaç hakkında bilgiler veren Yapça, "Bu kediler 3 kardeşti. Annelerinden ayrılmışlardı, bodrum katta yaşıyorlardı. Bir süre ortadan kayboldu. Bir gün yine geldiğimde, kedimizi ayağı havada topallarken gördüm. Diğer ikisinde sorun yoktu. Kediyi yakaladıktan sonra tedavisi için HAYTAP Tedavi Merkezi'ne getirdim. Burada tedavisi yapılıyor. Maalesef yeniden yürüyebilme, üzerine basabilme ihtimali yoktu ve o yüzden de patisini kaybetmek durumunda kaldı" dedi.

ÇOK CİDDİ YANIKLAR VE DOKU KAYBI VARDI

Kedinin tedavisine başlayan veteriner hekim Ali Laçinbala, havalarımız soğuduğunu, bu küçük canların yazın sıcak ve güneşten, kışın soğuk ve yağmurdan kaçmak için araç altlarına girdiklerini belirterek, "Bazen de motor kaputuna doğru hareket ederek, soğuk havalardan kaçınarak sığınıyorlar. Daha önceden tecrübe ettiğimiz üzere, Sütlaç'ın da bu şekilde bir araç motoruna girdiğini fark ettik. Çok ciddi yanıklar ve doku kayıpları vardı, sinirleri hissetme duyusunu tamamen yitirmişti ve enfeksiyondan kokuşmalar başlamıştı. Mecburen sağ ön patisini uzaklaştırma kararı aldık. 1,5 saatlik operasyonla ön patisini ampute ettik. 2 gün yoğun bakımda kalan Sütlaç, 3 gün içerisinde üç bacağı ile yavaş yavaş hareket etmeye başladı" diye konuştu.

Sütlaç'ı Nurten Yapça'ya sahiplendirdiklerini belirten Laçinbala, ileriki günlerde kediyi kısırlaştırmak için de sözleştiklerini ifade etti. Laçinbala, "Lütfen sizler de araçlarınıza binerken kaputa vurun veya ses çıkarın ki bu soğuk havalarda sığınmaya çalışan küçük canlarımız büyük ıstıraplar çekerek acılar içerisinde ölmesinler veya engelli şekilde yaşam mücadelesi vermesinler. Unutmayalım ki, her canlının yaşam hakkı vardır ve onların acılarına merhem olmak bizlerin sorumluluğudur. HAYTAP Hayvan Hakları Federasyonu, Türkiye'nin pek çok noktasında desteklerle bu küçük canlara şifa olmaya devam ediyor. Bu çalışmalara destek vermek hepimizin görevidir" dedi.