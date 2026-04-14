Osmaniye'de Su Tahliyesi Uyarısı - Son Dakika
Osmaniye'de Su Tahliyesi Uyarısı

14.04.2026 20:49
Aslantaş Barajı'nda artan akım nedeniyle kontrollü su tahliyesi yapılacak. Ceyhan Nehri'nde yükselme bekleniyor.

Osmaniye'deki Aslantaş Barajı'na gelen akımdaki artış nedeniyle kontrollü su tahliyesi yapılacağı bildirildi.

Osmaniye Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, Devlet Su İşleri 6. Bölge Müdürlüğünden alınan bilgilere göre, ilerleyen günlerde beklenen yağışlar nedeniyle Aslantaş Barajı'nda işletme esasları doğrultusunda kontrollü olarak su tahliye işlemleri gerçekleştirileceği duyuruldu.

Tahliye süresince Ceyhan Nehri'nin su seviyesinde artış yaşanacağının kaydedildiği açıklamada, "Nehir yatağı ve çevresinde bulunan yerleşim birimlerinde, tarım alanlarında ve iş yerlerinde gerekli tedbirlerin alınması büyük önem arz etmektedir. Vatandaşlarımızın can ve mal güvenliği açısından nehir yatağına yaklaşmamaları, su seviyesindeki ani yükselmelere karşı dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir." ifadelerine yer verildi.

Adana Valiliğinin NSosyal'deki hesabından yapılan açıklamada da vatandaşların can ve mal güvenliği açısından nehir yatağına yaklaşmamaları, su seviyesindeki ani yükselmelere karşı dikkatli ve tedbirli olmaları gerektiği aktarıldı.

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Osmaniye'de Su Tahliyesi Uyarısı - Son Dakika

SON DAKİKA: Osmaniye'de Su Tahliyesi Uyarısı - Son Dakika
