Osmaniye'de Tankerle Otomobil Çarpıştı

Osmaniye'de tankerle çarpışan otomobildeki 2 kişinin yaralandığı kaza güvenlik kamerasınca görüntülendi.
Atatürk Caddesi ile Akyar köyü yolunun kesiştiği kavşakta sürücüleri ve plakaları öğrenilemeyen tanker ile otomobil çarpıştı.
Kazada otomobildeki 2 kişi yaralandı.
Yaralılar, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekiplerince Osmaniye Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Kaza anı, bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.
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