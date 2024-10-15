Osmaniye\'de Tarihi Konağa Yangın

Osmaniye'de tarihi konakta çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Atatürk Caddesi'ndeki tarihi Mehmet Eminler Konağı'ndan yükselen dumanı görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında, konak ve çevresindeki bazı iş yerlerinde hasar oluştu.
Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışmalar sürüyor.
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