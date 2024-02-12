Osmaniye'de durdurulan TIR'da 32 milyon TL değerinde uyuşturucu ele geçirildi - Son Dakika
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Osmaniye'de durdurulan TIR'da 32 milyon TL değerinde uyuşturucu ele geçirildi

Osmaniye\'de durdurulan TIR\'da 32 milyon TL değerinde uyuşturucu ele geçirildi

Osmaniye'de polisin durdurduğu TIR'da yapılan aramada, ortası kesilen paletlerin arasında 219 kilo 250 gram uyuşturucu skunk maddesi bulundu. Ele geçirilen uyuşturucunun piyasa değeri yaklaşık 32 milyon TL olarak belirtildi. Sürücü Hasan Ç. ve yanındaki Bilal G. tutuklandı.

12.02.2024 13:22  Güncelleme: 13:24
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OSMANİYE'de polisin uygulama noktasında durdurarak arama yaptığı TIR'da, ortası kesilen paletlerin arasında 219 kilo 250 gram uyuşturucu skunk maddesi bulundu. Ele geçirilen uyuşturucu maddenin piyasa değerinin yaklaşık 32 milyon TL olduğu belirtilirken, sürücü Hasan Ç. ve yanındaki Bilal G. tutuklandı.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, uyuşturucu ile mücadele kapsamında oluşturulan uygulama noktasında şüphe üzerine dorsesinde palet yüklü TIR durduruldu.

Hassas burunlu narkotik köpek ile yapılan detaylı aramada, ortası kesilen paletlerin arasından poşetlere sarılı vaziyette, piyasa değeri yaklaşık 32 milyon lira olan 219 kilo 250 gram uyuşturucu skunk maddesi ele geçirildi. Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti suçundan gözaltına alınan sürücü Hasan Ç. ve  yanındaki Bilal G., sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

Kaynak: DHA

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SON DAKİKA: Osmaniye'de durdurulan TIR'da 32 milyon TL değerinde uyuşturucu ele geçirildi - Son Dakika
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