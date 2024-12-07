Osmaniye'de Trafik Kazası: 1 Ölü, 2 Yaralı - Son Dakika
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Osmaniye'de Trafik Kazası: 1 Ölü, 2 Yaralı

Osmaniye\'de Trafik Kazası: 1 Ölü, 2 Yaralı

Osmaniye-Kadirli karayolunda meydana gelen trafik kazasında bir kişi hayatını kaybetti, iki kişi yaralandı. Kazaya karışan araçların sürücüleri arasında ismi öğrenilemeyen bir otomobil ile Mehmet Akıncı’nın kullandığı otomobil çarpıştı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

07.12.2024 06:08  Güncelleme: 06:11
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OSMANİYE'de iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi yaşamını yitirdi, 2 kişi yaralandı.

Kaza, saat 23.00 sıralarında Osmaniye- Kadirli karayolunda meydana geldi. Sürücüsünün isim öğrenilemeyen 80 ADK 201 plakalı otomobil, Mehmet Akıncı yönetimindeki 31 AKG 742 plakalı otomobille çarpıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerce yapılan kontrolde Mehmet Akınıcı'nın yaşamını yitirdiği belirlenirken, yaralanan diğer otomobilin sürücüsü ile yanındaki kişi ise Osmaniye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma jandarma tarafından sürdürülüyor.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Osmaniye'de Trafik Kazası: 1 Ölü, 2 Yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Osmaniye'de Trafik Kazası: 1 Ölü, 2 Yaralı - Son Dakika
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