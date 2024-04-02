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Osmaniye'de traktör devrildi, sürücü hayatını kaybetti - Son Dakika
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Osmaniye'de traktör devrildi, sürücü hayatını kaybetti

Osmaniye\'de traktör devrildi, sürücü hayatını kaybetti

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde, devrilen traktörün sürücüsü yaşamını yitirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, sürücünün hayatını kaybettiğini belirledi.

02.04.2024 18:59
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Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde, devrilen traktörün sürücüsü yaşamını yitirdi.

Oğuz Ertuğrul Gök yönetimindeki 80 ADR 771 plakalı traktör, Harkaçtığı köyü Savrun Çayı yakınlarında şarampole devrildi.

Kazayı görenlerin ihbarıyla olay yerine gelen sağlık ekipleri, traktörün sürücüsünün hayatını kaybettiğini belirledi.

Gök'ün cenazesi Kadirli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Osmaniye'de traktör devrildi, sürücü hayatını kaybetti - Son Dakika

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