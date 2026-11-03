Osmaniye'de "Uluslararası Korkut Ata Türk Dünyası Kongresi" düzenlendi

Osmaniye'de "Uluslararası Korkut Ata Türk Dünyası Kongresi" gerçekleştirildi.

Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi (OKÜ) Rektörü Prof. Dr. Turgay Uzun, 15 Temmuz Şehitler Amfisi'nde düzenlenen programın açılışında, kongrenin bu yıl 5'incisini??????? düzenlemenin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Kongrenin önemine dikkati çeken Uzun, "Bu kongrenin öncelikle Türk dünyasının birliği, beraberliği, gelişimi, siyasal ve ekonomik birlik ile teknolojik alanda ortak ürünleri oluşturacak yeni bir sürece evrilmesini, ona bir kaynak oluşturmasını diliyorum. Hem buraya gelen hem de uzaktan katılan tüm akademisyen arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. İnşallah bundan sonra da kongremiz uzun yıllar devam eder, genişler ve Türk dünyasına hizmet etmeye devam eder." dedi.

Uluslararası Akademik Platform Genel Sekreteri Merve Kıdıryüz de Türk dünyasının köklü bir tarihe ve ortak bir medeniyete sahip olduğunu ifade ederek, şöyle konuştu:

"Farklı coğrafyalarda yaşasak da ortak tarihimiz, kültürümüz ve değerlerimiz bizi birbirimize bağlıyor. Bizler bu bağların yalnızca bugün değil gelecekte de güçlü bir şekilde devam etmesini istiyoruz. Bunun en önemli yollarından birinin de bilimsel işbirlikleri olduğuna inanıyoruz. İşte bu anlayışla düzenlediğimiz kongremizde 'Ortak Köklerden Ortak İlme' temasıyla ortak geçmişimizi, birlikte üreteceğimiz bilgiyle geleceğe taşımayı hedefliyoruz."

Türkiye'nin farklı üniversitelerinden akademisyenlerin ve öğrencilerin katıldığı kongrede, açılış konuşmalarının ardından panellere geçildi.