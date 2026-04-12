Osmaniye'de Uyuşturucu Operasyonu: 48 Kilo Metamfetamin Ele Geçirildi - Son Dakika
Osmaniye'de Uyuşturucu Operasyonu: 48 Kilo Metamfetamin Ele Geçirildi

12.04.2026 11:49
Osmaniye'de İran plakalı araçta 48 kilo sıvı metamfetamin bulundu, sürücü tutuklandı.

OSMANİYE'de narkotik polisinin otoyolda takip edip, durdurduğu İran plakalı otomobilin yakıt deposunda 48 kilo 750 gram sıvı metamfetamin ele geçirildi. Gözaltına alınan İran uyruklu H.P., çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kente yüklü miktarda uyuşturucu getirileceği bilgisi üzerine çalışma başlattı. Ekipler, otoyolda takibe aldığı İran plakalı bir otomobili, bir süre dron ile havadan izledi. Operasyon için harekete geçen ekipler, önünü kestiği otomobili durdurdu. İran uyruklu sürücü H.P.'nin indirildiği araçta narkotik köpeği ile arama yapıldı. Köpeğin tepki verdiği yakıt deposunda 48 kilo 750 gram sıvı metamfetamin ele geçirildi. Ayrıca uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 15 bin 605 liraya da el konuldu. Emniyetteki işlemlerinin ardından 'Uyuşturucu madde ticareti' suçundan adliyeye sevk edilen H.P., çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

Kaynak: DHA

