Osmaniye\'de Valizlerde Uyuşturucu Ele Geçirildi, 2 Zanlı Tutuklandı

Osmaniye'de, valizlerinde sentetik uyuşturucu ve uyuşturucu hap ele geçirilen 2 zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Tarsus-Adana- Gaziantep Otoyolu'nda şehirler arası 2 yolcu otobüsünü durdurdu.

Narkotik detektör köpeğiyle yapılan aramada, otobüsün bagajındaki Ayşe Nur Y'ye ait valizde 3 kilo 200 gram sentetik uyuşturucu ve 50 hap ele geçirildi.

Diğer yolcu otobüsünde yapılan aramada da Suat İ'ye ait valizde 3 bin 360 uyuşturucu hap bulundu.

Gözaltına alınan 2 zanlı, sevk edildikleri mahkemece tutuklandı.